https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599557955.html

В России за сутки умер 441 пациент с COVID-19

В России за сутки умер 441 пациент с COVID-19

За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 86 896, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:02

2021-03-02T11:02

2021-03-02T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3526941afe30e8c1a7f2eb652a6e54a3.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 86 896, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 441 смерть... За весь период по России умерло 86 896 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве и Санкт-Петербурге скончались по 49 человек, в Подмосковье - 34.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество