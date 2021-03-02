https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599557955.html
В России за сутки умер 441 пациент с COVID-19
В России за сутки умер 441 пациент с COVID-19
За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 86 896, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:02
2021-03-02T11:02
2021-03-02T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3526941afe30e8c1a7f2eb652a6e54a3.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 441 смерть с COVID-19, за все время - 86 896, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 441 смерть... За весь период по России умерло 86 896 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве и Санкт-Петербурге скончались по 49 человек, в Подмосковье - 34.
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579278822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5610507eeec3533ca3e92f4c924c32ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество