https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599557839.html
В России за сутки выписали 14 966 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 14 966 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 14 966 человек после СOVID-19, за все время - 3 838 040, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:02
2021-03-02T11:02
2021-03-02T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 966 человек после СOVID-19, за все время - 3 838 040, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 14 966 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 838 040", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 2659, Москве - 1796, Подмосковье - 575.
https://ria.ru/20210302/immunitet-1599549294.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество