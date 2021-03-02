https://ria.ru/20210302/konferentsiya-1599478459.html

Консерватизм — это молодость мира, республиканцы — это партия трудящихся

Консерватизм — это молодость мира, республиканцы — это партия трудящихся

Весьма эффектные результаты слета американских консерваторов в Орландо, Флорида, увенчанного полуторачасовой речью Дональда Трампа, напоминают некоторые лозунги РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

2021-03-02T07:57

дональд трамп-младший

дональд трамп

сша

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Весьма эффектные результаты слета американских консерваторов в Орландо, Флорида, увенчанного полуторачасовой речью Дональда Трампа, напоминают некоторые лозунги советских времен. Например, как вам такое высказывание, горевшее неоном на крыше где-то у Белорусского вокзала: "Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым". (Кстати, автор этих строк, вы удивитесь, бард Юрий Визбор.)Так вот, один из главных итогов конференции в Орландо — выход на авансцену не столько Трампа (он оттуда и не исчезал), сколько молодых политиков-республиканцев. Вместе с обновленной идеологией партии.Здесь надо заметить, что ежегодная CPAC — Конференция консервативного политического действия — это не совсем Республиканская партия. Теоретически возможна ситуация, когда консерваторы вокруг CPAC скажут: руководство партии надо менять, и его будут менять. Это, скажем так, внешняя корневая система партии, питающая его соками (идеями) массы избирателей. Самостоятельность CPAC не дает партийным лидерам забронзоветь, закуклиться в собственном узком кругу и оторваться от реалий — что, собственно, и в этот раз было весьма заметно.Итак, первый интересный вывод из трех дней речей и панельных дискуссий во Флориде: эта партия все отчетливее заявляет, что она представляет… не совсем "трудящихся", как это формулировали в СССР. А всех, кто ежедневно зарабатывает себе на жизнь, в том числе в мелком и среднем бизнесе. Это "люди с мозолями на руках" (говорит сенатор Тед Круз из Техаса). И это не интересы "больших корпораций", добавляет Дональд Трамп — младший — особенно с учетом того, что некоторые корпорации не дали его отцу денег на недавнюю избирательную кампанию.Почти все прошлое столетие в США все было ровно наоборот. Демократы делали вид, что представляют рабочий класс, особо дружа с профсоюзами. Республиканцы однозначно считались "мистерами миллиардами". Первые социалистической политикой пытались спасти страну от вторых, то есть от последствий Великой депрессии (1929), вызванной заигравшимися корпорациями.Но сейчас смысл республиканских высказываний насчет "мозолистых рук" вот какой: их массовый избиратель — человек, повторим, зарабатывающий сам и содержащий государство на налоги. А избиратель демократов — тот, кто считает нормальным жить на пособие и полагает, что государство существует для того, чтобы отбирать деньги у работающих и раздавать их не сильно работающим.Это и есть водораздел между консерваторами и левыми, просто в США он обозначился раньше и резче, чем в прочих местах. Трамп, кстати, в своем выступлении на съезде в очередной раз обозвал левых "социалистами" и "коммунистами" и пообещал борьбу с этим злом.Однако у этой истории есть продолжение, и оно касается "глобальной перезагрузки" по Клаусу Швабу, то есть мер как бы против вируса. Молодые консерваторы, по сути, новые имена в политике США — это, например, губернаторы Флориды (Рон де Сантис) и Южной Дакоты (Кристи Ноэм). Они, по всем партийным опросам, идут в отрыве от божества — Дональда Трампа, но сразу за ним. И это люди, известные своим отказом вводить локдауны, комендантские часы и прочие меры. Потому они и популярны. Кристи Ноэм, например, гордится тем, что не закрыла ни одной компании или производства, как и ни одной церкви. И если по части заражаемости ей похвастаться нечем, то де Сантис, наоборот, очень даже хвастается, и есть чем. В целом же наибольшая заражаемость и смертность характерны как раз для штатов демократов, которые запирали все и всех.Логика тут понятная. Если человек сам зарабатывает себе на жизнь, то для него тотальные карантины — за пределом мыслимого, а если рассчитывает на помощь государства, тогда наоборот. Раскол США по линии "консерваторы — левые" четко отражает и раскол по части локдаунов и прочего. Кстати, на конференции CPAC кто-то в микрофон напомнил насчет масок, и получил громовое "бу-у-у" зала. Масок на съезде не наблюдалось.Понятно, что демократам было выгодно карантинное обрушение США, чтобы свергнуть Трампа, и это у них даже получилось. Но сейчас мы видим, как "ковидная перезагрузка" становится бумерангом, фактором политического противостояния и дальше прошлогодней черты. Попросту: консерваторы будут бить левых (демократов) за все, что обрушилось и разорилось в 2020 году. И это только в одном государстве, а их в мире много.Ну, и последнее, что нас должно сейчас волновать, — это победная трампизация Республиканской партии: дело в том, что это не новость. Да, шли разговоры о создании отдельной "партии Трампа" с перетаскиванием туда большей части республиканцев. Но все опросы показали, что избиратель республиканцев считает Трампа божеством и хочет видеть кандидатом в президенты в 2024 году либо самого Дональда, либо его назначенца. Поэтому Дональд, выступая под занавес съезда, сказал, что партия и так есть, просто надо ее почистить от тех республиканцев, что с ним боролись, назвал их поименно и призвал от них отделаться. И нет сомнений, что он это сможет: человек, чью золотую (точнее, позолоченную) статую выкатывают в зал CPAC, может все.Кстати, демократы год или больше потратили на подстрекательство республиканцев к тому, чтобы избавиться от Трампа. Получилось наоборот. И это может стать предвестником больших проблем для тех, кто добился в 2020 году победы — но слишком дорогой ценой.

https://ria.ru/20210301/tramp-1599380919.html

https://ria.ru/20210301/vybory-1599366540.html

https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html

https://ria.ru/20210301/tramp-1599364364.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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