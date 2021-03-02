https://ria.ru/20210302/klady-1599561371.html
"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке
"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке
Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.
2021-03-02T12:00
2021-03-02T12:00
2021-03-02T12:00
какая-то мистика
подкаст
клад
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"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке
Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке
Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.
audio/mpeg
О настоящих и мифических кладах рассказывают историк и блогер Сергей Ярцев, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев и диггер, блогер и историк Даниил Давыдов. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, клад
"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке
Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.