https://ria.ru/20210302/klady-1599561371.html

"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке

"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке

Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.

2021-03-02T12:00

2021-03-02T12:00

2021-03-02T12:00

какая-то мистика

подкаст

клад

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"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок. audio/mpeg

"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке Найти кружку времен Наполеона в расселённой хрущёвке, антикварный холодильник на помойке, а на стене в комнате - старые акции (благодаря которым можно не работать до конца жизни). Где сейчас кладоискатели ищут сокровища? Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок. audio/mpeg

О настоящих и мифических кладах рассказывают историк и блогер Сергей Ярцев, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев и диггер, блогер и историк Даниил Давыдов. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, клад