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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210302/kitay-1599564664.html
Рост ВВП Китая на 2,3% напрямую связан с улучшением благосостояния народа
Рост ВВП Китая на 2,3% напрямую связан с улучшением благосостояния народа
Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:46
2021-03-02T11:46
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении – таковы показатели ВВП Китая по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня о социально-экономическом развитии КНР за 2020 года, опубликованного Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР в конце февраля. Пережив экстраординарный 2020 год, не имевший аналогов за минувшее столетие, все понимают, что добиться таких впечатляющих успехов было крайне нелегко.Вне всяких сомнений, предпосылкой роста ВВП являются успехи Китая в сдерживании эпидемии COVID-19. Благодаря принятым мерам, во втором квартале 2020 года китайская экономика вернулась к росту, нормализовалось социально-экономическое развитие.В чем секрет положительного роста китайской экономики? Это тесно связано, в первую очередь, с обеспечением народного благосостояния, которое было достигнуто принятием правительством комплекса различных мер.Простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить, благодаря поддержке государства и другим мерам. В результате, сохранились рабочие места, стабилизировался доход населения, укрепился реально располагаемый доход и спрос и т. д.В 2020 году в городах и посёлках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2%, уровень зарегистрированной безработицы – 4,2%. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.Непрерывное восстановление китайской экономики также стало главной движущей силой для стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики и несёт народам разных стран мира блага.Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Целостная промышленная система, цепочка производства и бесперебойная логистическая сеть, обеспечивая надёжные поставки противоэпидемических материалов, товаров повседневного спроса и т. д., удовлетворяют потребности многих стран и регионов мира.Согласно статистическим данным от соответствующих регионов, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром ЕС, обогнав по данному показателю США; и вновь стал крупнейшим торговым партнёром США, обойдя Мексику; в прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на 1% по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика идёт в авангарде по пути восстановления, и что Китай является мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.Вместе с тем, Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставило исключительные возможности инвестиций для всего мира. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло 1 триллион юаней, что на 6,2% выше по сравнению с 2019 годом, в частности, в отрасли высоких технологий объемы фактического использования ино-капитала выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о том, что в Китае роль и значение применения иностранного капитала неизменно повышается. На фоне распространения пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок выступает самым привлекательным направлением инвестиций для международного капитала.В качестве второй по величине мировой экономики, восстановление Китая укрепило уверенность людей в восстановлении развития экономики глобальной. По расчёту среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысил 17% от общего объёма мировой экономики. По предварительным подсчётам в 2021 году тенденция восстановления экономики Китая продолжится. Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg News, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая, на эти цифры обращают большое внимание и возлагают огромные надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.К настоящему времени ситуация с эпидемической обстановкой и экономическим развитием остаются неясной. В таких условиях сосуществуют вызовы неопределённости и формируются шансы для развития КНР. Надо понимать, что обстановка Китая в ускорении и улучшении экономического развития не изменится в негативном плане. Особенно следует упомянуть то, что в этом году Китай внедряет в реализацию новую 14-ю “пятилетку”，нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития. Это даст всему миру уверенность в том, что тенденция восстановления экономики в Китае и глобальном масштабе продолжится, благодаря чему чаяния народов мира и их стремление к более прекрасной жизни обязательно будут претворены в реальность.
https://ria.ru/20210227/bednost-1599248986.html
https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html
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китай

Рост ВВП Китая на 2,3% напрямую связан с улучшением благосостояния народа

11:46 02.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчина в медицинской маске в Пекине
Мужчина в медицинской маске в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении – таковы показатели ВВП Китая по итогам 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня о социально-экономическом развитии КНР за 2020 года, опубликованного Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР в конце февраля. Пережив экстраординарный 2020 год, не имевший аналогов за минувшее столетие, все понимают, что добиться таких впечатляющих успехов было крайне нелегко.
Прохожие на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 17:39Россия-Китай: Главное
Китай поборол бедность на десять лет раньше, чем предусмотрено ООН
Вне всяких сомнений, предпосылкой роста ВВП являются успехи Китая в сдерживании эпидемии COVID-19. Благодаря принятым мерам, во втором квартале 2020 года китайская экономика вернулась к росту, нормализовалось социально-экономическое развитие.
В чем секрет положительного роста китайской экономики? Это тесно связано, в первую очередь, с обеспечением народного благосостояния, которое было достигнуто принятием правительством комплекса различных мер.
Простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить, благодаря поддержке государства и другим мерам. В результате, сохранились рабочие места, стабилизировался доход населения, укрепился реально располагаемый доход и спрос и т. д.
В 2020 году в городах и посёлках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2%, уровень зарегистрированной безработицы – 4,2%. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.
Непрерывное восстановление китайской экономики также стало главной движущей силой для стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики и несёт народам разных стран мира блага.
Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Целостная промышленная система, цепочка производства и бесперебойная логистическая сеть, обеспечивая надёжные поставки противоэпидемических материалов, товаров повседневного спроса и т. д., удовлетворяют потребности многих стран и регионов мира.
Согласно статистическим данным от соответствующих регионов, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром ЕС, обогнав по данному показателю США; и вновь стал крупнейшим торговым партнёром США, обойдя Мексику; в прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на 1% по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика идёт в авангарде по пути восстановления, и что Китай является мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.
Люди во врем я прогулки в торговом районе в города Ухань - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:06Россия-Китай: Главное
Как Китаю удалось вывести сотни миллионов человек из бедности
Вместе с тем, Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставило исключительные возможности инвестиций для всего мира. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло 1 триллион юаней, что на 6,2% выше по сравнению с 2019 годом, в частности, в отрасли высоких технологий объемы фактического использования ино-капитала выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о том, что в Китае роль и значение применения иностранного капитала неизменно повышается. На фоне распространения пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок выступает самым привлекательным направлением инвестиций для международного капитала.
В качестве второй по величине мировой экономики, восстановление Китая укрепило уверенность людей в восстановлении развития экономики глобальной. По расчёту среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысил 17% от общего объёма мировой экономики. По предварительным подсчётам в 2021 году тенденция восстановления экономики Китая продолжится. Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg News, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая, на эти цифры обращают большое внимание и возлагают огромные надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.
К настоящему времени ситуация с эпидемической обстановкой и экономическим развитием остаются неясной. В таких условиях сосуществуют вызовы неопределённости и формируются шансы для развития КНР. Надо понимать, что обстановка Китая в ускорении и улучшении экономического развития не изменится в негативном плане. Особенно следует упомянуть то, что в этом году Китай внедряет в реализацию новую 14-ю “пятилетку”，нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития. Это даст всему миру уверенность в том, что тенденция восстановления экономики в Китае и глобальном масштабе продолжится, благодаря чему чаяния народов мира и их стремление к более прекрасной жизни обязательно будут претворены в реальность.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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