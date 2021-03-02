https://ria.ru/20210302/kitay-1599564664.html
Рост ВВП Китая на 2,3% напрямую связан с улучшением благосостояния народа
Рост ВВП Китая на 2,3% напрямую связан с улучшением благосостояния народа
Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:46
2021-03-02T11:46
2021-03-02T11:46
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении – таковы показатели ВВП Китая по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня о социально-экономическом развитии КНР за 2020 года, опубликованного Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР в конце февраля. Пережив экстраординарный 2020 год, не имевший аналогов за минувшее столетие, все понимают, что добиться таких впечатляющих успехов было крайне нелегко.Вне всяких сомнений, предпосылкой роста ВВП являются успехи Китая в сдерживании эпидемии COVID-19. Благодаря принятым мерам, во втором квартале 2020 года китайская экономика вернулась к росту, нормализовалось социально-экономическое развитие.В чем секрет положительного роста китайской экономики? Это тесно связано, в первую очередь, с обеспечением народного благосостояния, которое было достигнуто принятием правительством комплекса различных мер.Простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить, благодаря поддержке государства и другим мерам. В результате, сохранились рабочие места, стабилизировался доход населения, укрепился реально располагаемый доход и спрос и т. д.В 2020 году в городах и посёлках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2%, уровень зарегистрированной безработицы – 4,2%. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.Непрерывное восстановление китайской экономики также стало главной движущей силой для стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики и несёт народам разных стран мира блага.Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Целостная промышленная система, цепочка производства и бесперебойная логистическая сеть, обеспечивая надёжные поставки противоэпидемических материалов, товаров повседневного спроса и т. д., удовлетворяют потребности многих стран и регионов мира.Согласно статистическим данным от соответствующих регионов, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром ЕС, обогнав по данному показателю США; и вновь стал крупнейшим торговым партнёром США, обойдя Мексику; в прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на 1% по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика идёт в авангарде по пути восстановления, и что Китай является мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.Вместе с тем, Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставило исключительные возможности инвестиций для всего мира. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло 1 триллион юаней, что на 6,2% выше по сравнению с 2019 годом, в частности, в отрасли высоких технологий объемы фактического использования ино-капитала выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о том, что в Китае роль и значение применения иностранного капитала неизменно повышается. На фоне распространения пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок выступает самым привлекательным направлением инвестиций для международного капитала.В качестве второй по величине мировой экономики, восстановление Китая укрепило уверенность людей в восстановлении развития экономики глобальной. По расчёту среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысил 17% от общего объёма мировой экономики. По предварительным подсчётам в 2021 году тенденция восстановления экономики Китая продолжится. Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg News, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая, на эти цифры обращают большое внимание и возлагают огромные надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.К настоящему времени ситуация с эпидемической обстановкой и экономическим развитием остаются неясной. В таких условиях сосуществуют вызовы неопределённости и формируются шансы для развития КНР. Надо понимать, что обстановка Китая в ускорении и улучшении экономического развития не изменится в негативном плане. Особенно следует упомянуть то, что в этом году Китай внедряет в реализацию новую 14-ю “пятилетку”，нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития. Это даст всему миру уверенность в том, что тенденция восстановления экономики в Китае и глобальном масштабе продолжится, благодаря чему чаяния народов мира и их стремление к более прекрасной жизни обязательно будут претворены в реальность.
https://ria.ru/20210227/bednost-1599248986.html
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китай
МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Показатели ВВП Китая по итогам 2020 года - 101 триллион 598 миллиардов 600 миллионов юаней (около 15,7 триллиона долл. США) с ростом на 2,3% в годовом выражении – таковы показатели ВВП Китая по итогам 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные статистического бюллетеня о социально-экономическом развитии КНР
за 2020 года, опубликованного Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР в конце февраля. Пережив экстраординарный 2020 год, не имевший аналогов за минувшее столетие, все понимают, что добиться таких впечатляющих успехов было крайне нелегко.
Вне всяких сомнений, предпосылкой роста ВВП являются успехи Китая в сдерживании эпидемии COVID-19. Благодаря принятым мерам, во втором квартале 2020 года китайская экономика вернулась к росту, нормализовалось социально-экономическое развитие.
В чем секрет положительного роста китайской экономики? Это тесно связано, в первую очередь, с обеспечением народного благосостояния, которое было достигнуто принятием правительством комплекса различных мер.
Простая логика: предприятия и другие рыночные субъекты смогли выжить, благодаря поддержке государства и другим мерам. В результате, сохранились рабочие места, стабилизировался доход населения, укрепился реально располагаемый доход и спрос и т. д.
В 2020 году в городах и посёлках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест. По итогам минувшего года уровень безработицы среди городского населения страны составил 5,2%, уровень зарегистрированной безработицы – 4,2%. Оба показателя ниже прогнозируемых. Среднедушевой ВВП в Китае второй год подряд превышает 10 тысяч долларов.
Непрерывное восстановление китайской экономики также стало главной движущей силой для стабилизации и дальнейшего развития глобальной экономики и несёт народам разных стран мира блага.
Китай делает огромный вклад в глобальную борьбу с коронавирусом. Целостная промышленная система, цепочка производства и бесперебойная логистическая сеть, обеспечивая надёжные поставки противоэпидемических материалов, товаров повседневного спроса и т. д., удовлетворяют потребности многих стран и регионов мира.
Согласно статистическим данным от соответствующих регионов, в 2020 году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнёром ЕС, обогнав по данному показателю США; и вновь стал крупнейшим торговым партнёром США, обойдя Мексику; в прошлом году общий объем импорта и экспорта Китая в отношении стран, расположенных вдоль "Одного пояса и одного пути", увеличился на 1% по сравнению с 2019 годом. Это свидетельствует о том, что китайская экономика идёт в авангарде по пути восстановления, и что Китай является мощной силой стабилизации глобальной производственной цепочки и цепи поставок.
Вместе с тем, Китай непрерывно наращивает масштабы внешней открытости, что предоставило исключительные возможности инвестиций для всего мира. В 2020 году фактическое использование иностранного капитала в Китае достигло 1 триллион юаней, что на 6,2% выше по сравнению с 2019 годом, в частности, в отрасли высоких технологий объемы фактического использования ино-капитала выросли на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о том, что в Китае роль и значение применения иностранного капитала неизменно повышается. На фоне распространения пандемии COVID-19 в глобальном масштабе китайский рынок выступает самым привлекательным направлением инвестиций для международного капитала.
В качестве второй по величине мировой экономики, восстановление Китая укрепило уверенность людей в восстановлении развития экономики глобальной. По расчёту среднегодового валютного курса в 2020 году удельный вес китайской экономики, как ожидается, превысил 17% от общего объёма мировой экономики. По предварительным подсчётам в 2021 году тенденция восстановления экономики Китая продолжится. Как отмечается в статье, опубликованной на днях международным информационным агентством Bloomberg News, в ближайшие несколько месяцев ожидается продолжительный рост показателей экономического развития Китая, на эти цифры обращают большое внимание и возлагают огромные надежды большинство авторитетных экономистов и инвестиционных компаний.
К настоящему времени ситуация с эпидемической обстановкой и экономическим развитием остаются неясной. В таких условиях сосуществуют вызовы неопределённости и формируются шансы для развития КНР. Надо понимать, что обстановка Китая в ускорении и улучшении экономического развития не изменится в негативном плане. Особенно следует упомянуть то, что в этом году Китай внедряет в реализацию новую 14-ю “пятилетку”，нацеленную на достижение более высококачественного, более справедливого, более устойчивого и более безопасного социально-экономического развития. Это даст всему миру уверенность в том, что тенденция восстановления экономики в Китае и глобальном масштабе продолжится, благодаря чему чаяния народов мира и их стремление к более прекрасной жизни обязательно будут претворены в реальность.