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США ввели санкции против двух лидеров хуситов в Йемене
США ввели санкции против двух лидеров хуситов в Йемене
США ввели санкции против двух боевых лидеров движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщило министерство финансов во вторник. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:21
2021-03-02T18:21
йемен
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ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США ввели санкции против двух боевых лидеров движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщило министерство финансов во вторник.Санкции вводятся в отношении лиц, чьи действия, по оценке Вашингтона, "продлили гражданскую войну в Йемене и усугубили гуманитарный кризис в стране". Так, как сообщает американский минфин, Мансур Аль-Саади (Mansur Al-Sa"adi ) и Ахмад Али Ашан Аль-Хамзи (Ahmad "Ali Ahsan al-Hamzi) несут ответственность за организацию атак, которые коснулись гражданского населения в Йемене, соседних странах и торговых судов в международных водах. Их действия, отмечают в Вашингтоне, "продвигали цели иранского режима по дестабилизации (региона), питали конфликт в Йемене и привели к тому, что более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а Йемен оказался на грани голода".В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/khusity-1599304062.html
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йемен, сша, в мире

США ввели санкции против двух лидеров хуситов в Йемене

18:21 02.03.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. США ввели санкции против двух боевых лидеров движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, сообщило министерство финансов во вторник.
Санкции вводятся в отношении лиц, чьи действия, по оценке Вашингтона, "продлили гражданскую войну в Йемене и усугубили гуманитарный кризис в стране". Так, как сообщает американский минфин, Мансур Аль-Саади (Mansur Al-Sa"adi ) и Ахмад Али Ашан Аль-Хамзи (Ahmad "Ali Ahsan al-Hamzi) несут ответственность за организацию атак, которые коснулись гражданского населения в Йемене, соседних странах и торговых судов в международных водах. Их действия, отмечают в Вашингтоне, "продвигали цели иранского режима по дестабилизации (региона), питали конфликт в Йемене и привели к тому, что более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а Йемен оказался на грани голода".
В Йемене с августа 2014 года продолжаются активные военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена. На стороне Хади с марта 2015 года воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы регулярно обстреливают соседние с Йеменом саудовские районы, называя это ответом на бомбардировки северного Йемена просаудовской коалицией и блокаду севера страны силами коалиции и правительства.
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