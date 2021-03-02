https://ria.ru/20210302/khor-1599435407.html

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого – старейший профессиональный народный хор России. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T00:16

2021-03-02T00:16

2021-03-02T00:16

хор имени пятницкого

московская государственная филармония

справки

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Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого – старейший профессиональный народный хор России.Он был основан исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Пятницким (1864-1927), который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она исполнялась народом.Первоначально хор был организован из крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний. 2 марта (17 февраля по старому стилю) 1911 года в Москве в малом зале Благородного собрания состоялся первый концерт хора, который произвел фурор. Выступление крестьян были оценены композитором Сергеем Рахманиновым и певцом Федором Шаляпиным.До начала 1920-х годов певцов приглашали на концерты в Москву, после которых они разъезжались по своим деревням, возвращаясь к крестьянскому труду. 22 сентября 1918 года на концерте хора перед кремлевскими курсантами присутствовал Владимир Ленин. Оценив достоинства и потенциал коллектива, он обещал оказать хористам содействие. Участники хора переехали на постоянное место жительство в Москву, активизировалась концертная деятельность коллектива. В 1924 году с открытием регулярного радиовещания хор узнала и услышала вся страна.В 1927 году, после смерти основателя коллектива, Русскому народному хору было присвоено имя Mитрофана Пятницкого.С 1931 года в репертуаре хора появились авторские песни, в прославляющие коллективизацию, электрификацию, индустриализацию: "Вдоль деревни", "Прокати нас, Петруша, на тракторе", "Зелеными просторами" и др. В 1936 году хор стал профессиональным коллективом в составе Московской государственной филармонии. В 1938 году был увеличен состав хоровой группы, созданы оркестр народных инструментов и танцевальная группа. В годы Великой Отечественной войны (1941-1944) хор вел активную концертную деятельность, выступая в составе фронтовых концертных бригад. Всенародную известность приобрела песня "Ой, туманы мои, растуманы", написанная в 1943 году, ставшая гимном партизанского движения.С конца 1940-х годов хор начал выезжать за границу, побывав во многих странах Европы. В 1960-х годах большое место в репертуаре хора занимали театрализованные вокально-хореографические сюиты и композиции, представляющие культурно-этнографические срезы разных областей России "Брянские игрища", "Калужские переборы" и освещающие темы жизни советской страны: "Расцветай, земля весенняя", "Здравствуй, Волга!", "Поэма о Москве". Такие композиции требовали свободного владения сложным многоголосием и высокого исполнительского мастерства певцов, танцоров, музыкантов.В 1968 году коллективу присвоено звание "академический". В 1959 году Хор имени Пятницкого награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1986 году – орденом Дружбы народов.Разнообразный репертуар Русского народного хора – от народных частушек и припевок до вокально-хореографических сюит и композиций – постоянно пополнялся новыми произведениями советских композиторов. В разные годом Хором имени М.Е. Пятницкого руководили Петр Казьмин, Владимир Захаров, Мариан Коваль, Валентин Левашов. С 1989 года коллектив возглавляет народная артистка РФ, профессор Александра Пермякова.В настоящее время в составе хора более 40 лауреатов всероссийских, международных и региональных конкурсов исполнителей.В последние годы коллектив исполняет концертные программы "Россия – звонкая душа", "Россия – Родина моя".В 2007 году хор был удостоен медали правительства РФ "Патриот России", в 2008 году стал лауреатом премии "Национальное достояние страны". Русский народный хор имени Пятницкого – участник праздничных мероприятий и концертов государственного значения. Он является базовым коллективом различных национальных фестивалей, Дней славянской письменности и культуры, ежегодной торжественной церемонии вручения Премии правительства РФ "Душа России". Хор представляет Российскую Федерацию на высоком уровне за рубежом в рамках встреч глав государств, Дней культуры России.В январе 2020 года Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого выступал в Стамбуле на гала-концерте, посвященном завершению перекрестного года культуры и туризма России и Турции. В 2020 году из-за пандемии коронавируса концерты хора были приостановлены на семь месяцев. В октябре 2020 года коллектив открыл гастрольный тур в рамках проекта "Мы – Россия" выступлениями в Кыштыне, Самаре, Челябинске, Казани и Ульяновске. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хор имени пятницкого, московская государственная филармония, справки