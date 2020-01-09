В Стамбуле завершился год культуры и туризма России и Турции

СТАМБУЛ, 9 янв – РИА Новости. Перекрестный год культуры и туризма Перекрестный год культуры и туризма России Турции завершился в Стамбуле концертной программой "Русская мозаика" на одной из крупнейших площадок города, в международном выставочном и конгресс-центре им. Лютфи Кырдара.

"Уверен, что наше эффективное взаимодействие в области культуры и туризма вносит свой вклад в формирование фундамента доверия между нашими странами", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский , открывая церемонию.

Он напомнил, что перекрестный год культуры и туризма открылся в апреле прошлого года на сцене Большого театра грандиозной турецкой оперой "Троя". После этого на территории двух стран прошли выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, образовательные обменные мероприятия.

"Культура стоит выше всех видов предубеждений и границ. Мы все знаем, что дипломатия культуры и искусства, называемая мягкой силой в международных отношениях, при правильном использовании становится гораздо большей и эффективной силой, чем другие способы и методы дипломатии", - заявил на церемонии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, обладающая огромным туристическим потенциалом Россия может быстро превратиться в одно из самых популярных направлений для турецких туристов.

В заключительном гала-концерте приняли участие Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо", певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного шоу "Голос" Эльмира Калимуллина, солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (балалайка) Виктор Олехнович, этно-музыкант, исполнительница на якутском варгане (хомусе), мастер горлового пения Олена Уутай.