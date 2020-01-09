В Стамбуле завершился год культуры и туризма России и Турции

"Уверен, что наше эффективное взаимодействие в области культуры и туризма вносит свой вклад в формирование фундамента доверия между нашими странами", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая церемонию.
Он напомнил, что перекрестный год культуры и туризма открылся в апреле прошлого года на сцене Большого театра грандиозной турецкой оперой "Троя". После этого на территории двух стран прошли выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, образовательные обменные мероприятия.
"Культура стоит выше всех видов предубеждений и границ. Мы все знаем, что дипломатия культуры и искусства, называемая мягкой силой в международных отношениях, при правильном использовании становится гораздо большей и эффективной силой, чем другие способы и методы дипломатии", - заявил на церемонии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
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По его словам, обладающая огромным туристическим потенциалом Россия может быстро превратиться в одно из самых популярных направлений для турецких туристов.
В заключительном гала-концерте приняли участие Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо", певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного шоу "Голос" Эльмира Калимуллина, солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (балалайка) Виктор Олехнович, этно-музыкант, исполнительница на якутском варгане (хомусе), мастер горлового пения Олена Уутай.
Как сообщила пресс-служба минкультуры РФ, в рамках рабочего визита Мединского в Стамбул состоялась его встреча с турецким коллегой Эрсоем. В ходе встречи обсуждались итоги перекрестного года и вопросы развития сотрудничества в сфере культуры.
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