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Культура
2020-01-09T04:18+0300
https://ria.ru/20200109/1563199669.html
В Стамбуле завершился год культуры и туризма России и Турции
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РИА Новости

В Стамбуле завершился год культуры и туризма России и Турции

04:18 09.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 янв – РИА Новости. Перекрестный год культуры и туризма России и Турции завершился в Стамбуле концертной программой "Русская мозаика" на одной из крупнейших площадок города, в международном выставочном и конгресс-центре им. Лютфи Кырдара.
"Уверен, что наше эффективное взаимодействие в области культуры и туризма вносит свой вклад в формирование фундамента доверия между нашими странами", - сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, открывая церемонию.
Он напомнил, что перекрестный год культуры и туризма открылся в апреле прошлого года на сцене Большого театра грандиозной турецкой оперой "Троя". После этого на территории двух стран прошли выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, образовательные обменные мероприятия.
"Культура стоит выше всех видов предубеждений и границ. Мы все знаем, что дипломатия культуры и искусства, называемая мягкой силой в международных отношениях, при правильном использовании становится гораздо большей и эффективной силой, чем другие способы и методы дипломатии", - заявил на церемонии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
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В заключительном гала-концерте приняли участие Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо", певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного шоу "Голос" Эльмира Калимуллина, солист Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова (балалайка) Виктор Олехнович, этно-музыкант, исполнительница на якутском варгане (хомусе), мастер горлового пения Олена Уутай.
Как сообщила пресс-служба минкультуры РФ, в рамках рабочего визита Мединского в Стамбул состоялась его встреча с турецким коллегой Эрсоем. В ходе встречи обсуждались итоги перекрестного года и вопросы развития сотрудничества в сфере культуры.
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КультураЭльмира КалимуллинаМинистерство культуры РФВладимир МединскийТурцияСтамбулРоссия
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