Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html
Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы
Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы
Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:33
2021-03-02T12:52
наука
космос
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daaf23f4da5a06ace156a6878d0dbaff.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.
https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html
https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html
космос
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f374974516708505a13361cc5a0cce29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, земля

Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы

12:33 02.03.2021 (обновлено: 12:52 02.03.2021)
 
CC0 / ColiN00B / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC0 / ColiN00B /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар РИА Новости. Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.
Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.
Первый снимок Марса с китайского зонда - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 18:44
"Роскосмос" опубликовал фото гигантских смерчей на Марсе
По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.
"Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх", — подытожили ученые.
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 21:35
Большинство жителей Земли назвали изменение климата угрозой человечеству
 
НаукаКосмосЗемля
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
13:06Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
13:02В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением
Лента новостейМолния