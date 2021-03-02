https://ria.ru/20210302/katastrofa-1599574495.html

Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы

Ученые предсказали катастрофу земной атмосферы

Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:33

2021-03-02T12:33

2021-03-02T12:52

наука

космос

земля

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Атмосфера Земли в будущем потеряет весь свободный кислород. К такому выводу пришли японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.Специалисты смоделировали эволюцию атмосферы нашей планеты с учетом геологических, биологических и климатических факторов. В результате они выяснили, что земная атмосфера останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет она превратится в практически бескислородную.По мнению ученых, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа. Когда этот показатель дойдет до критической точки, на планете нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу.

https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html

https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html

космос

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