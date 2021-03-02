Суд отказался снять ночной надзор с Варвары Карауловой
15:23 02.03.2021 (обновлено: 15:24 02.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказал бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, которая просила снять с неё ночной надзор из-за беременности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
"В удовлетворении иска отказано", - сказала собеседница агентства.
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Адвокат Сергей Бадамшин ранее сообщал, что в иске девушка просила суд отменить запрет на пребывание вне места жительства с 11 вечера до 6 утра - из-за надзора правоохранители регулярно проверяют её нахождение дома в ночное время. Караулова "находится в положении, такие проверки могут навредить как её здоровью, так и здоровью плода", отмечал защитник.
В июне Кунцевский суд Москвы по требованию полиции установил срок административного надзора за студенткой на срок до 27 апреля 2029 года. Караулову обязали отмечаться два раза в месяц в отделе МВД и не уходить из дома с 11 часов вечера до шести утра.
Ещё тогда защита указывала, что ограничения затрудняют жизнь девушки. Ее адвокат и по совместительству супруг Олег Елисеев отмечал, что у них не было медового месяца, а из-за надзора они не могут выехать даже в Подмосковье.
В 2016 году Караулова по итогам громкого судебного процесса получила 4,5 года колонии, освободилась в 2019-м. Административный надзор за ней установили для "профилактики совершения новых преступлений и правонарушений".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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