https://ria.ru/20210302/kadyrov-1599611709.html

Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы

Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы

Рамзану Кадырову подарили найденный в Чечне зуб мегалодона, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:42

2021-03-02T15:42

2021-03-02T17:33

новости - туризм

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

шатойский район

общество

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ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Рамзану Кадырову подарили найденный в Чечне зуб мегалодона, сообщила пресс-служба главы региона."Муслим Байтазиев (министр республики по туризму. — Прим. ред.) передал Рамзану Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе по дороге к Нохчи-Келойским водопадам", — говорится в сообщении.Министр в ходе встречи с Кадыровым рассказал, что республика сохранила туристическую привлекательность."Несмотря на спад из-за распространения коронавируса, республика вошла в 20 регионов России, которые сохранили туристов. В этом году мы поднялись на десять позиций", — цитирует Байтазиева пресс-служба.Кадыров отметил необходимость развития отрасли с использованием богатого природного потенциала: чистый горный воздух, грязевые источники, целебные родники, красивые пейзажи.Байтазиев отметил, что специалисты разработали около 150 туристических маршрутов по республике и работают над подготовкой новых направлений.

https://ria.ru/20210216/megafauna-1597667794.html

https://ria.ru/20201030/turizm-1582199673.html

шатойский район

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новости - туризм, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, шатойский район, общество