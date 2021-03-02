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Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы
Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы
Рамзану Кадырову подарили найденный в Чечне зуб мегалодона, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:42
2021-03-02T17:33
новости - туризм
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
шатойский район
общество
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ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Рамзану Кадырову подарили найденный в Чечне зуб мегалодона, сообщила пресс-служба главы региона."Муслим Байтазиев (министр республики по туризму. — Прим. ред.) передал Рамзану Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе по дороге к Нохчи-Келойским водопадам", — говорится в сообщении.Министр в ходе встречи с Кадыровым рассказал, что республика сохранила туристическую привлекательность."Несмотря на спад из-за распространения коронавируса, республика вошла в 20 регионов России, которые сохранили туристов. В этом году мы поднялись на десять позиций", — цитирует Байтазиева пресс-служба.Кадыров отметил необходимость развития отрасли с использованием богатого природного потенциала: чистый горный воздух, грязевые источники, целебные родники, красивые пейзажи.Байтазиев отметил, что специалисты разработали около 150 туристических маршрутов по республике и работают над подготовкой новых направлений.
https://ria.ru/20210216/megafauna-1597667794.html
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новости - туризм, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, шатойский район, общество

Кадырову подарили зуб древнейшей вымершей акулы

15:42 02.03.2021 (обновлено: 17:33 02.03.2021)
 
© Фото : ИА "Грозный-информ" Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову подарили зуб мегалодона
Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову подарили зуб мегалодона - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : ИА "Грозный-информ"
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 мар — РИА Новости. Рамзану Кадырову подарили найденный в Чечне зуб мегалодона, сообщила пресс-служба главы региона.
"Муслим Байтазиев (министр республики по туризму. — Прим. ред.) передал Рамзану Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 миллиона до 23 миллионов лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе по дороге к Нохчи-Келойским водопадам", — говорится в сообщении.
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Министр в ходе встречи с Кадыровым рассказал, что республика сохранила туристическую привлекательность.
"Несмотря на спад из-за распространения коронавируса, республика вошла в 20 регионов России, которые сохранили туристов. В этом году мы поднялись на десять позиций", — цитирует Байтазиева пресс-служба.
Кадыров отметил необходимость развития отрасли с использованием богатого природного потенциала: чистый горный воздух, грязевые источники, целебные родники, красивые пейзажи.
Байтазиев отметил, что специалисты разработали около 150 туристических маршрутов по республике и работают над подготовкой новых направлений.
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