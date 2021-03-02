https://ria.ru/20210302/iphone-1599637309.html

Стало известно, когда Apple откажется от порта для зарядки iPhone

Стало известно, когда Apple откажется от порта для зарядки iPhone

В Apple планируют полностью лишить свои смартфоны физических портов, но в 2021 году этого не произойдет. Таким прогнозом поделился аналитик Минг-Чи Куо,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:37

2021-03-02T17:37

2021-03-02T17:37

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Apple планируют полностью лишить свои смартфоны физических портов, но в 2021 году этого не произойдет. Таким прогнозом поделился аналитик Минг-Чи Куо, сообщает 9to5mac.Разъем Lightning сохранится в будущем iPhone 13, но параллельно с ним в Купертино планируют активно развивать технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 годах.Новому поколению iPhone дадут иную сверхширокоугольную камеру, которая получит функцию автофокуса. Pro-версиям достанутся усовершенствованные сканеры LiDAR и дисплеи LTPO с частотой обновления картинки 120 Гц. Всем без исключения iPhone 13 достанется 5G-модем Qualcomm X60M.Как считает аналитик, смартфоны 2021 года от Apple, практически полностью сохранят дизайн 12-й серии — отказ от массивной "челки" с датчиками Face ID и возвращение сканера отпечатков пальцев произойдет не раньше 2022 года.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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