Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210302/iphone-1599637309.html
Стало известно, когда Apple откажется от порта для зарядки iPhone
Стало известно, когда Apple откажется от порта для зарядки iPhone
В Apple планируют полностью лишить свои смартфоны физических портов, но в 2021 году этого не произойдет. Таким прогнозом поделился аналитик Минг-Чи Куо,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:37
2021-03-02T17:37
наука
qualcomm
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0948a7d9291801e997786d7706e5fa38.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Apple планируют полностью лишить свои смартфоны физических портов, но в 2021 году этого не произойдет. Таким прогнозом поделился аналитик Минг-Чи Куо, сообщает 9to5mac.Разъем Lightning сохранится в будущем iPhone 13, но параллельно с ним в Купертино планируют активно развивать технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 годах.Новому поколению iPhone дадут иную сверхширокоугольную камеру, которая получит функцию автофокуса. Pro-версиям достанутся усовершенствованные сканеры LiDAR и дисплеи LTPO с частотой обновления картинки 120 Гц. Всем без исключения iPhone 13 достанется 5G-модем Qualcomm X60M.Как считает аналитик, смартфоны 2021 года от Apple, практически полностью сохранят дизайн 12-й серии — отказ от массивной "челки" с датчиками Face ID и возвращение сканера отпечатков пальцев произойдет не раньше 2022 года.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e149e8e5b8dff589c5096afb92d91327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qualcomm, apple iphone, apple, технологии

Стало известно, когда Apple откажется от порта для зарядки iPhone

17:37 02.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Apple планируют полностью лишить свои смартфоны физических портов, но в 2021 году этого не произойдет. Таким прогнозом поделился аналитик Минг-Чи Куо, сообщает 9to5mac.
Разъем Lightning сохранится в будущем iPhone 13, но параллельно с ним в Купертино планируют активно развивать технологию беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Полный отказ от проводов произойдет в 2022 или 2023 годах.
Новому поколению iPhone дадут иную сверхширокоугольную камеру, которая получит функцию автофокуса. Pro-версиям достанутся усовершенствованные сканеры LiDAR и дисплеи LTPO с частотой обновления картинки 120 Гц. Всем без исключения iPhone 13 достанется 5G-модем Qualcomm X60M.
Как считает аналитик, смартфоны 2021 года от Apple, практически полностью сохранят дизайн 12-й серии — отказ от массивной "челки" с датчиками Face ID и возвращение сканера отпечатков пальцев произойдет не раньше 2022 года.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 08:00Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
 
НаукаQualcommApple iPhoneAppleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния