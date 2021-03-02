https://ria.ru/20210302/insult-1599527735.html

Названы пять способов снизить риск инсульта

Названы пять способов снизить риск инсульта

Чтобы снизить риск инсульта, нужно соблюдать пять универсальных правил, пишет Express со ссылкой на экспертов из Гарвардской медицинской школы. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T01:43

2021-03-02T01:43

2021-03-02T01:43

инсульт

весь мир

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Чтобы снизить риск инсульта, нужно соблюдать пять универсальных правил, пишет Express со ссылкой на экспертов из Гарвардской медицинской школы.Профилактику инсульта необходимо начать немедленно, отмечают специалисты. Для этого, в первую очередь, необходимо снизить употребление соли. Следует меньше есть колбас, чипсов, копченостей из мяса и рыбы.Во-вторых, врачи рекомендуют регулярно заниматься спортом, чтобы снизить риск ожирения, которое связано с высоким артериальным давлением.Необходимо обратить пристальное внимание на свой рацион – рекомендуется употребление жирной рыбы, рапсового, кукурузного, подсолнечного масел, авокадо и миндаля.В-четвертых, врачи советуют увеличить потребление овощей и фруктов.Кроме того, крайне важно бросить курить. Пагубная привычка может повысить артериальное давление, увеличить риск инсульта и нанести серьезный вред всему организму, отмечают медики.Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что избыточный вес ведет к тяжелым заболеваниям, таким как инсульт и инфаркт.Медик также отметил, что ожирение — второй после курения фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к "лежащей в основе рака" нечувствительности к инсулину.Инсульт - острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

https://ria.ru/20210210/insult-1596873795.html

весь мир

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инсульт, весь мир