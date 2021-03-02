https://ria.ru/20210302/immunitet-1599549294.html

Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года, такую позицию в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:19

2021-03-02T10:19

2021-03-02T11:57

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

рудн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585546974_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_4610d8f3ec54c3edee2574310031ddaa.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше двух процентов населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — рассказал Вознесенский.При наращивании темпов вакцинации, по словам эксперта, образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Однако для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов."В прошлом году еще на момент ноября (мэр Москвы. — Прим. ред.) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60 процентов москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60 процентов населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60 процентов. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — резюмировал Вознесенский.

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн