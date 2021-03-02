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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/immunitet-1599549294.html
Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года, такую позицию в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:19
2021-03-02T11:57
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше двух процентов населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — рассказал Вознесенский.При наращивании темпов вакцинации, по словам эксперта, образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Однако для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов."В прошлом году еще на момент ноября (мэр Москвы. — Прим. ред.) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60 процентов москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60 процентов населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60 процентов. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — резюмировал Вознесенский.
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сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн

Врач назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в России

10:19 02.03.2021 (обновлено: 11:57 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве
Прохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу на уровне 60 процентов в России следует ожидать до второй половины 2021 года, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам. Первое — это реальная встреча человека с вирусом или перенесено заболевание с бессимптомным носительством. Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше двух процентов населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации", — рассказал Вознесенский.
При наращивании темпов вакцинации, по словам эксперта, образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Однако для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов.
"В прошлом году еще на момент ноября (мэр Москвы. — Прим. ред.) Сергей Собянин заявлял, что около 50-60 процентов москвичей имеют антитела. Одна из коммерческих тест-лабораторий проводила исследование по тем, кто обращался к ним, и по их исследованиям тоже около 60 процентов населения крупных городов уже имели антитела. Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований, там тоже уже была цифра порядка 50-60 процентов. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года", — резюмировал Вознесенский.
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