В Грузии напали на офис партии Саакашвили
23:46 02.03.2021 (обновлено: 05:15 03.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. В грузинском Гори напали на офис оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", задержаны два человека, сообщает МВД Грузии.
"По обвинению в повреждении чужого имущества задержаны два человека, рожденный в 1994 году Г.К. и 1966 года рождения Г.Б",- сказано в заявлении.
Следствие установило, что задержанные повредили стекла офиса партии, полиция задержала их сразу после инцидента. Им грозит до трех лет лишения свободы.
Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.
МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.
23 февраля, 15:50В Грузии начались протесты после задержания главы партии Саакашвили