https://ria.ru/20210302/gruziya-1599679870.html

В Грузии напали на офис партии Саакашвили

В Грузии напали на офис партии Саакашвили

В грузинском Гори напали на офис оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", задержаны два человека, сообщает МВД... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-02T23:46

2021-03-02T23:46

2021-03-03T05:15

гори

единое национальное движение

мвд грузии

михаил саакашвили

в мире

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ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. В грузинском Гори напали на офис оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", задержаны два человека, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанные повредили стекла офиса партии, полиция задержала их сразу после инцидента. Им грозит до трех лет лишения свободы.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник. Во вторник утром спецназ задержал Мелию, после чего оппозиционеры начали массовые акции протеста.

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/gruziya-1598665539.html

гори

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гори, единое национальное движение, мвд грузии, михаил саакашвили, в мире