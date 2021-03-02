https://ria.ru/20210302/gruziya-1599543513.html
В Грузии на пикете у парламента задержали несколько активистов
В Грузии на пикете у парламента задержали несколько активистов
Несколько активистов оппозиционных партий задержаны в ходе проходящего у здания парламента Грузии пикета, сообщает грузинский Первый канал. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:41
2021-03-02T09:41
2021-03-02T12:05
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 2 мар - РИА Новости. Несколько активистов оппозиционных партий задержаны в ходе проходящего у здания парламента Грузии пикета, сообщает грузинский Первый канал."Вблизи парламента правоохранители задержали еще несколько человек. Между митингующими и правоохранителями периодически происходят столкновения. Протестующие пытаются перекрыть дорогу, чего не допускает патрульная полиция", - сообщает ТВ.Оппозиционеры и их сторонники собрались перед зданием парламента. Пикетирование началось с утра, протестующие встречают автомобили депутатов выкриками и бурной реакцией. Правоохранители создали специальный коридор, через который пропускают автомобили депутатов. Оппозиция называет это мирной акцией, блокировать входы в парламент не собирается.В Тбилиси регулярно проходят акции протеста оппозиции, требующей освобождения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии и назначения внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20210225/protest-1598931444.html
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Мирный пикет оппозиции у парламента Грузии
Грузинская оппозиция проводит пикет у парламента. Задержаны уже 7 человек. В целом акция мирная, протестующие не мешают проезду депутатов в здание, силовики выстраивают для них коридоры в толпе.
2021-03-02T09:41
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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единое национальное движение, тбилиси, грузия, в мире