Двух египтян отправят в колонию за попытку пересечь российскую границу
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 2 мар - РИА Новости. Суд назначил двоим гражданам Египта по 1 году и 10 месяцев колонии общего режима за попытку незаконно пересечь госграницу РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Суд установил, что двое граждан Египта к переходу через границу на территорию Евросоюза подготовились заранее — с собой у них были рюкзаки с продуктами и одеждой. Они определили наиболее удобное место для пересечения границы на территории Багратионовского района Калининградской области и попытались пересечь границу с Польшей, однако их задержали сотрудники погранслужбы ФСБ России приблизительно в 50 метрах от границы.
"Суд, согласившись с позицией обвинения, постановил обвинительный приговор, назначив им наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранцев признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (покушение на пересечение госграницы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
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