https://ria.ru/20210302/granitsa-1599658419.html

Двух египтян отправят в колонию за попытку пересечь российскую границу

Двух египтян отправят в колонию за попытку пересечь российскую границу

Суд назначил двоим гражданам Египта по 1 году и 10 месяцев колонии общего режима за попытку незаконно пересечь госграницу РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:50

2021-03-02T19:50

2021-03-02T19:50

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

польша

калининградская область

багратионовский район

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 2 мар - РИА Новости. Суд назначил двоим гражданам Египта по 1 году и 10 месяцев колонии общего режима за попытку незаконно пересечь госграницу РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.Суд установил, что двое граждан Египта к переходу через границу на территорию Евросоюза подготовились заранее — с собой у них были рюкзаки с продуктами и одеждой. Они определили наиболее удобное место для пересечения границы на территории Багратионовского района Калининградской области и попытались пересечь границу с Польшей, однако их задержали сотрудники погранслужбы ФСБ России приблизительно в 50 метрах от границы."Суд, согласившись с позицией обвинения, постановил обвинительный приговор, назначив им наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Отмечается, что иностранцев признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (покушение на пересечение госграницы РФ без действительных документов на право выезда из РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/granitsa-1587646025.html

польша

калининградская область

багратионовский район

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евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), польша, калининградская область, багратионовский район, происшествия