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В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
Житель приморского Уссурийска напал с ножом на пенсионерку на оптовой базе, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:31
2021-03-02T03:31
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Житель приморского Уссурийска напал с ножом на пенсионерку на оптовой базе, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.Разбойное нападение произошло на территории одной из оптовых баз, расположенной по улице Лимичевской в Уссурийске, информирует ведомство. Оправившись от шока, 66-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный пытался вырвать у нее сумку, где были вещи и банковская карта.Отмечается, что пенсионерку доставили в медучреждение, где врачи диагностировали резаные раны кистей рук, гематомы и ушибы. Полиция задержала ранее судимого 43-летнего местного жителя, он уже признался в содеянном. Подозреваемый также сознался, что в январе 2021 года ограбил еще одну пенсионерку, похитив у нее сумку в районе автобусной остановки. По данному факту дознавателем возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж). Фигурант заключен под стражу, полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
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уссурийск, происшествия

В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку

03:31 02.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Житель приморского Уссурийска напал с ножом на пенсионерку на оптовой базе, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.
Разбойное нападение произошло на территории одной из оптовых баз, расположенной по улице Лимичевской в Уссурийске, информирует ведомство. Оправившись от шока, 66-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный пытался вырвать у нее сумку, где были вещи и банковская карта.
"Крепко удерживая свою сумку, пенсионерка пыталась дать отпор налетчику, однако, злоумышленник напал на женщину с ножом. На крики о помощи оперативно отреагировал работник оптовой базы, который своими силами смог остановить злоумышленника и удерживал его до приезда полицейских... В отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пенсионерку доставили в медучреждение, где врачи диагностировали резаные раны кистей рук, гематомы и ушибы. Полиция задержала ранее судимого 43-летнего местного жителя, он уже признался в содеянном. Подозреваемый также сознался, что в январе 2021 года ограбил еще одну пенсионерку, похитив у нее сумку в районе автобусной остановки. По данному факту дознавателем возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж). Фигурант заключен под стражу, полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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