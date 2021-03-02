https://ria.ru/20210302/grabitel-1599530709.html

В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку

В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку

Житель приморского Уссурийска напал с ножом на пенсионерку на оптовой базе, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:31

2021-03-02T03:31

2021-03-02T03:31

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Житель приморского Уссурийска напал с ножом на пенсионерку на оптовой базе, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.Разбойное нападение произошло на территории одной из оптовых баз, расположенной по улице Лимичевской в Уссурийске, информирует ведомство. Оправившись от шока, 66-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестный пытался вырвать у нее сумку, где были вещи и банковская карта.Отмечается, что пенсионерку доставили в медучреждение, где врачи диагностировали резаные раны кистей рук, гематомы и ушибы. Полиция задержала ранее судимого 43-летнего местного жителя, он уже признался в содеянном. Подозреваемый также сознался, что в январе 2021 года ограбил еще одну пенсионерку, похитив у нее сумку в районе автобусной остановки. По данному факту дознавателем возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж). Фигурант заключен под стражу, полиция проверяет причастность подозреваемого к другим преступлениям. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210219/ograblenie-1598120715.html

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уссурийск, происшествия