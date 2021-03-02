Горбачев рассказал о своей второй любви
16:33 02.03.2021 (обновлено: 17:24 02.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены.
"Пришло время, когда меня избрали первым секретарем крайкома партии (Ставропольского краевого комитета КПCC в 1970 году. — Прим. ред.)… Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца. А вторая — это политика, тоже дама интересная", — рассказал Горбачев в документальном проекте на Первом канале.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.