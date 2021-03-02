https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599622613.html

Горбачев рассказал о своей второй любви

Горбачев рассказал о своей второй любви

Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:33

2021-03-02T16:33

2021-03-02T17:24

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общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены."Пришло время, когда меня избрали первым секретарем крайкома партии (Ставропольского краевого комитета КПCC в 1970 году. — Прим. ред.)… Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца. А вторая — это политика, тоже дама интересная", — рассказал Горбачев в документальном проекте на Первом канале.Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

привольное

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горбачев-фонд, кпсс, михаил горбачев, международный зеленый крест, привольное, ссср, общество