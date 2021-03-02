Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599622613.html
Горбачев рассказал о своей второй любви
Горбачев рассказал о своей второй любви
Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:33
2021-03-02T17:24
горбачев-фонд
кпсс
михаил горбачев
международный зеленый крест
привольное
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148420/96/1484209612_0:392:1611:1298_1920x0_80_0_0_7e9accfa5f8b233aa00c189ea6ec37dd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены."Пришло время, когда меня избрали первым секретарем крайкома партии (Ставропольского краевого комитета КПCC в 1970 году. — Прим. ред.)… Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца. А вторая — это политика, тоже дама интересная", — рассказал Горбачев в документальном проекте на Первом канале.Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html
привольное
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148420/96/1484209612_0:341:1611:1549_1920x0_80_0_0_c85e678edae74221943473017d7ac2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горбачев-фонд, кпсс, михаил горбачев, международный зеленый крест, привольное, ссср, общество

Горбачев рассказал о своей второй любви

16:33 02.03.2021 (обновлено: 17:24 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар — РИА Новости. Отмечающий 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев назвал политику своей второй любовью после жены.
"Пришло время, когда меня избрали первым секретарем крайкома партии (Ставропольского краевого комитета КПCC в 1970 году. — Прим. ред.)… Тогда я получил вторую любовь. Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца. А вторая — это политика, тоже дама интересная", — рассказал Горбачев в документальном проекте на Первом канале.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 07:17
Переводчик Горбачева рассказал о жизни экс-президента СССР
 
Горбачев-фондКПССМихаил ГорбачевМеждународный Зеленый КрестПривольноеСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния