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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599607663.html
Раввин Борода поблагодарил Горбачева за возрождение религиозной жизни
Раввин Борода поблагодарил Горбачева за возрождение религиозной жизни
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил бывшего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:23
2021-03-02T17:28
религия
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
михаил горбачев
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил бывшего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, поблагодарив его за "вклад в возрождение религиозной и национальной жизни России"."Мы выражаем свою глубокую признательность за ваш бесценный вклад в возрождение религиозной и национальной жизни России и на всем постсоветском пространстве. Возведя празднование религиозного праздника на государственный уровень, Вы позволили всем традиционным религиозным направлениям России начать совершенно новую историю – без страха и забвения", - заявил Борода, которого цитирует пресс-служба ФЕОР.Он также поздравил Горбачева с юбилеем."От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично позвольте поздравить Вас с 90-летним юбилеем. Сегодня в ваш адрес совершено заслуженно звучат слова благодарности и восхищения, в России и по всему миру множество людей выражают свое искреннее почтение перед вашей личностью и совершенными вами делами", - заключил он.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После развала СССР - подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года - он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, михаил горбачев

Раввин Борода поблагодарил Горбачева за возрождение религиозной жизни

15:23 02.03.2021 (обновлено: 17:28 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкТоржественное открытие памятника Михаилу Горбачеву по случаю 30-го Дня германского единства в Дессау-Рослау
Торжественное открытие памятника Михаилу Горбачеву по случаю 30-го Дня германского единства в Дессау-Рослау - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Ruptly
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поздравил бывшего генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, поблагодарив его за "вклад в возрождение религиозной и национальной жизни России".
"Мы выражаем свою глубокую признательность за ваш бесценный вклад в возрождение религиозной и национальной жизни России и на всем постсоветском пространстве. Возведя празднование религиозного праздника на государственный уровень, Вы позволили всем традиционным религиозным направлениям России начать совершенно новую историю – без страха и забвения", - заявил Борода, которого цитирует пресс-служба ФЕОР.
Он также поздравил Горбачева с юбилеем.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 14:00
Байден поздравил Горбачева с юбилеем
"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично позвольте поздравить Вас с 90-летним юбилеем. Сегодня в ваш адрес совершено заслуженно звучат слова благодарности и восхищения, в России и по всему миру множество людей выражают свое искреннее почтение перед вашей личностью и совершенными вами делами", - заключил он.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После развала СССР - подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года - он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииМихаил Горбачев
 
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