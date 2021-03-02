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Байден поздравил Горбачева с юбилеем
Байден поздравил Горбачева с юбилеем
Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:00
2021-03-02T14:24
горбачев-фонд
павел палажченко
ссср
в мире
россия
михаил горбачев
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сша
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным, цитирует слова из поздравительного письма американского президента глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.Экс- президент СССР отмечает 2 марта 90 лет."От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения", - написал Байден.Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Горбачеву во вторник исполняется 90 лет."Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела", - следует из публикации поздравления Байдена, размещенной в аккаунте Палажченко на Facebook.
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горбачев-фонд, павел палажченко, ссср, в мире, россия, михаил горбачев, джо байден, сша, общество

Байден поздравил Горбачева с юбилеем

14:00 02.03.2021 (обновлено: 14:24 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным, цитирует слова из поздравительного письма американского президента глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Экс- президент СССР отмечает 2 марта 90 лет.
"От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения", - написал Байден.
Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
Горбачеву во вторник исполняется 90 лет.
"Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела", - следует из публикации поздравления Байдена, размещенной в аккаунте Палажченко на Facebook.
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 13:31
Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
 
Горбачев-фондПавел ПалажченкоСССРВ миреРоссияМихаил ГорбачевДжо БайденСШАОбщество
 
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