https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599592156.html

Байден поздравил Горбачева с юбилеем

Байден поздравил Горбачева с юбилеем

Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:00

2021-03-02T14:00

2021-03-02T14:24

горбачев-фонд

павел палажченко

ссср

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михаил горбачев

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сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с юбилеем, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал более безопасным, цитирует слова из поздравительного письма американского президента глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.Экс- президент СССР отмечает 2 марта 90 лет."От имени американского народа хочу поздравить Вас с 90-летием. Это грандиозная веха в вашей легендарной жизни. Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения", - написал Байден.Президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Горбачеву во вторник исполняется 90 лет."Я искренне надеюсь, что продление на пять лет Договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого Вами дела", - следует из публикации поздравления Байдена, размещенной в аккаунте Палажченко на Facebook.

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599586483.html

ссср

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горбачев-фонд, павел палажченко, ссср, в мире, россия, михаил горбачев, джо байден, сша, общество