https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599586483.html

Меркель поздравила Горбачева с юбилеем

Меркель поздравила Горбачева с юбилеем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив его вклад в окончание холодной войны и воссоединение Германии. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:31

2021-03-02T13:31

2021-03-02T13:32

россия

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ангела меркель

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международный зеленый крест

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив его вклад в окончание холодной войны и воссоединение Германии.Она отметила, что вклад Горбачева в мирное воссоединение Германии не забывают в ФРГ, как и работу над выстраиванием дружественных отношений России и Германии."Поэтому в этот день вы можете с гордостью оглянуться на дело вашей жизни. В вашем новом году я желаю вам и далее всего хорошего, прежде всего, здоровья и личного благополучия", - написал Меркель.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599355548.html

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россия, горбачев-фонд, кпсс, ангела меркель, михаил горбачев, германия, международный зеленый крест, ссср, в мире