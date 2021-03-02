Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31 02.03.2021 (обновлено: 13:32 02.03.2021)
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив его вклад в окончание холодной войны и воссоединение Германии.
"Дорогой господин президент, я сердечно поздравляю вас с вашим 90-летием, я воспользуюсь вашим торжественным днем, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше личное участие в мирном преодолении холодной войны, а также в достижении немецкого единства", - говорится в телеграмме Меркель, обнародованной пресс-службой правительства.
Она отметила, что вклад Горбачева в мирное воссоединение Германии не забывают в ФРГ, как и работу над выстраиванием дружественных отношений России и Германии.
"Поэтому в этот день вы можете с гордостью оглянуться на дело вашей жизни. В вашем новом году я желаю вам и далее всего хорошего, прежде всего, здоровья и личного благополучия", - написал Меркель.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.