https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599554535.html

Мишустин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Мишустин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив, что его имя стало олицетворением... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:46

2021-03-02T10:46

2021-03-02T10:46

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив, что его имя стало олицетворением глобальных перемен не только в России, но и во всем мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта."Примите мои поздравления с 90-летием. Ваше имя, известного государственного деятеля, авторитетного политика, вошло в историю, стало олицетворением глобальных перемен не только в нашей стране, но и в мире", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что уникальный профессиональный путь, пройденный Горбачевым, достоин глубокого уважения. По его словам, первый президент СССР внес большой вклад в развитие страны и реформирование отечественной экономики. Премьер-министр также подчеркнул, что Горбачев сделал многое для повышения международного авторитета России и защиты ее национальных интересов."И сегодня Вы принимаете участие в жизни страны, ведёте большую общественную деятельность", - отметил Мишустин.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599403016.html

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россия, горбачев-фонд, михаил мишустин, кпсс, михаил горбачев, международный зеленый крест, ссср, общество