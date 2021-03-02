https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599554535.html
Мишустин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
Мишустин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив, что его имя стало олицетворением... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:46
2021-03-02T10:46
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, отметив, что его имя стало олицетворением глобальных перемен не только в России, но и во всем мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта."Примите мои поздравления с 90-летием. Ваше имя, известного государственного деятеля, авторитетного политика, вошло в историю, стало олицетворением глобальных перемен не только в нашей стране, но и в мире", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что уникальный профессиональный путь, пройденный Горбачевым, достоин глубокого уважения. По его словам, первый президент СССР внес большой вклад в развитие страны и реформирование отечественной экономики. Премьер-министр также подчеркнул, что Горбачев сделал многое для повышения международного авторитета России и защиты ее национальных интересов."И сегодня Вы принимаете участие в жизни страны, ведёте большую общественную деятельность", - отметил Мишустин.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html
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россия, горбачев-фонд, михаил мишустин, кпсс, михаил горбачев, международный зеленый крест, ссср, общество
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева
с 90-летием, отметив, что его имя стало олицетворением глобальных перемен не только в России, но и во всем мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта.
"Примите мои поздравления с 90-летием. Ваше имя, известного государственного деятеля, авторитетного политика, вошло в историю, стало олицетворением глобальных перемен не только в нашей стране, но и в мире", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что уникальный профессиональный путь, пройденный Горбачевым, достоин глубокого уважения. По его словам, первый президент СССР внес большой вклад в развитие страны и реформирование отечественной экономики. Премьер-министр также подчеркнул, что Горбачев сделал многое для повышения международного авторитета России и защиты ее национальных интересов.
"И сегодня Вы принимаете участие в жизни страны, ведёте большую общественную деятельность", - отметил Мишустин.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.