https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599543988.html
Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем
Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:43
2021-03-02T09:43
2021-03-02T11:59
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта."Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", — говорится в сообщении.Президент добавил, что профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачеву участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-Фонд"), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
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россия, горбачев-фонд, кпсс, международный зеленый крест, ссср, михаил горбачев, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева
с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта.
"Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", — говорится в сообщении.
Президент добавил, что профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачеву участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.
Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.
После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-Фонд"), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.