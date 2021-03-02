https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599543988.html

Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Путин поздравил Горбачева с 90-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:43

2021-03-02T09:43

2021-03-02T11:59

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горбачев-фонд

кпсс

международный зеленый крест

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михаил горбачев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием, назвав его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта."Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории", — говорится в сообщении.Президент добавил, что профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачеву участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-Фонд"), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

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россия, горбачев-фонд, кпсс, международный зеленый крест, ссср, михаил горбачев, владимир путин, общество