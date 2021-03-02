https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599542580.html
Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom
Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 90-летие по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками, рассказал РИА Новости источник из окружения... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:31
2021-03-02T09:31
2021-03-02T09:32
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ссср
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 90-летие по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками, рассказал РИА Новости источник из окружения бывшего советского лидера.Горбачеву во вторник исполняется 90 лет. Как стало известно, празднование юбилея пройдет онлайн."Отмечать будем в Zoom", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в видеоконференции будут участвовать близкие друзья политика и люди, которые работали с ним.
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599536292.html
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