https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599542580.html

Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom

Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 90-летие по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками, рассказал РИА Новости источник из окружения... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:31

2021-03-02T09:31

2021-03-02T09:32

россия

михаил горбачев

ссср

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 90-летие по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками, рассказал РИА Новости источник из окружения бывшего советского лидера.Горбачеву во вторник исполняется 90 лет. Как стало известно, празднование юбилея пройдет онлайн."Отмечать будем в Zoom", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что в видеоконференции будут участвовать близкие друзья политика и люди, которые работали с ним.

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599536292.html

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2021

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россия, михаил горбачев, ссср, общество