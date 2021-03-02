https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599536292.html

Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut

Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut

Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:11

2021-03-02T08:11

2021-03-02T11:05

павел палажченко

louis vuitton

михаил горбачев

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко."Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста", — рассказал Палажченко РИА Новости.Для сети пиццерий Горбачев снялся в 1997 году, а для французского модного дома — в 2007. Собеседник агентства отметил, что экс-президент собирал деньги на социально значимые инициативы.Бывшему советскому лидеру во вторник исполнилось 90 лет. Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599403016.html

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел палажченко, louis vuitton, михаил горбачев