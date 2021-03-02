Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut
08:11 02.03.2021 (обновлено: 11:05 02.03.2021)
© Pizza HutРеклама Pizza Hut с Михаилом Горбачевым. Кадр видео
© Pizza Hut
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
"Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста", — рассказал Палажченко РИА Новости.
Для сети пиццерий Горбачев снялся в 1997 году, а для французского модного дома — в 2007.
Собеседник агентства отметил, что экс-президент собирал деньги на социально значимые инициативы.
"Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при ее и Михаила Сергеевича активном участии программы, и сегодня дают свои плоды", — добавил Палажченко.
После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.