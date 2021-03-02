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https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599536292.html
Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut
Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut
Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:11
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павел палажченко
louis vuitton
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко."Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста", — рассказал Палажченко РИА Новости.Для сети пиццерий Горбачев снялся в 1997 году, а для французского модного дома — в 2007. Собеседник агентства отметил, что экс-президент собирал деньги на социально значимые инициативы.Бывшему советскому лидеру во вторник исполнилось 90 лет. Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20210302/gorbachev-1599403016.html
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павел палажченко, louis vuitton, михаил горбачев

Представитель Горбачева рассказал, зачем тот снялся в рекламе Pizza Hut

08:11 02.03.2021 (обновлено: 11:05 02.03.2021)
 
© Pizza HutРеклама Pizza Hut с Михаилом Горбачевым. Кадр видео
Реклама Pizza Hut с Михаилом Горбачевым. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Pizza Hut
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе брендов Pizza Hut и Louis Vuitton, чтобы привлечь деньги на свои проекты, рассказал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
"Две рекламные кампании, в которых участвовал Михаил Сергеевич, были связаны с необходимостью финансирования организаций, которые он возглавлял – Горбачев-фонда и Международного Зеленого Креста", — рассказал Палажченко РИА Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
00:24
Биография Михаила Горбачева
Для сети пиццерий Горбачев снялся в 1997 году, а для французского модного дома — в 2007.
Собеседник агентства отметил, что экс-президент собирал деньги на социально значимые инициативы.

"Раиса Максимовна очень близко к сердцу приняла страдания детей, больных лейкемией, и начатые при ее и Михаила Сергеевича активном участии программы, и сегодня дают свои плоды", — добавил Палажченко.

Бывшему советскому лидеру во вторник исполнилось 90 лет. Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем и как президент СССР.
После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года он объявил о прекращении своей деятельности на посту президента. После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Павел ПалажченкоLouis VuittonМихаил Горбачев
 
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