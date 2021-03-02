https://ria.ru/20210302/gmii-1599496570.html

"Рембрандт эпохи видео": долгожданная выставка Билла Виолы в Москве

"Рембрандт эпохи видео": долгожданная выставка Билла Виолы в Москве

В ГМИИ открылась выставка "Билл Виола. Путешествие души". Это первая в России ретроспектива звезды американского видеоарта — более 20 работ, созданных за 14... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T08:00

2021-03-02T08:00

2021-03-02T10:25

самоизоляция

культура

что посмотреть

государственный эрмитаж

выставки

джордж лукас

марина лошак

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

андрей тарковский

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. В ГМИИ открылась выставка "Билл Виола. Путешествие души". Это первая в России ретроспектива звезды американского видеоарта — более 20 работ, созданных за 14 лет. О том, как движущиеся картинки, погружающие в медитации и не требующие физической перевозки, стали нам особенно нужны после непростого 2020-го, — в материале РИА Новости."Рембрандт эпохи видео"Белый зал и расположенная рядом с ним колоннада Пушкинского музея погружены во мрак. Единственные источники света — прямоугольные картины с движущимся изображением. Хочется сказать "полотна", но нет — это плоские ультрасовременные мониторы.Автора этих работ, Билла Виолу, при жизни называют классиком современного искусства, сравнивая с великими мастерами, к сюжетам которых он обращается. Величают и "Рембрандтом эпохи видео", и "Караваджо в стиле хай-тек".В России Виола, возможно, не слишком на слуху, хотя до этого его отдельные произведения выставлялись в Русском музее, Эрмитаже, том же ГМИИ и даже стали частью оперы "Тристан и Изольда" в Мариинке.Нашу культуру художник, по его словам, знает и любит: настолько, что назвал младшего сына Андреем — в честь Тарковского. Влияние культового советского режиссера на творчество американца заметить несложно.Пожалуй, их главная общая черта — медитативность, порой зубодробительная. Вот обнаженные по пояс мужчина и женщина медленно погружают лицо в чашу с черноватой водой. На другой плазме двое бесцельно бредут по пустыне, а на третьей — человеческие тела качаются на волнах.Чтобы зависнуть — самое оно. Выросшим на кино долго сидеть перед "обычной" картиной как-то непривычно, а здесь вроде как смотришь фильм, который длится от шести минут до получаса. Что-то вроде медитации на свечу.Куратор выставки Ольга Шишко, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ, утверждает, что для полного осмотра "Путешествия души" понадобится примерно три часа. "Но не обязательно пытаться со всем сразу познакомиться. Мы рассчитываем, что на эту экспозицию будут приходить не по одному разу".Так же, кстати, говорили и организаторы выставки кинетического искусства, которая сейчас в Третьяковке. Похоже, экспозиции, требующие как минимум нескольких заходов, стали особенно актуальны."Мир замедлился, музеи мы теперь посещаем не так часто. Так что такое медитативное, располагающее к созерцанию искусство после 2020 года особенно в тренде. И я даже рада, что выставка, которая так долго готовилась, случилась только сейчас", — подчеркивает Шишко.Снимается картинаОб экспозиции заговорили еще в 2017-м: тогда Виола с постоянным соавтором и женой Кирой Перов приезжали в Москву. Директор ГМИИ Марина Лошак впервые увидела работу Билла в 2007-м на Венецианской биеннале, где показывали его полуторачасовой "Океан без берегов" — видео посмотрели тогда более 60 тысяч человек."Океана" на выставке в Пушкинском, правда, нет. Зато много чего показывается у нас впервые: например, "Мученики", созданные шесть лет назад для собора Святого Павла в Лондоне, где они остаются и сейчас. В этом и плюс видеоработ: находиться в нескольких местах одновременно.Для серии "Тристан", которую демонстрировали в Мариинке в 2008-м, отдали весь Белый зал. Под потолком в центре — огромный экран, почти шесть на три с половиной метра. Под звуки водопада лежащий на каменной плите человек в белом саване возносится к небу — занимает все действо чуть больше десяти минут.Сниматься у Виолы выказывали желание и голливудские звезды, однако он предпочитает работать со "свежими лицами". Правда, отнюдь не со случайными прохожими, которые вряд ли бы смогли изобразить такую гамму чувств или красиво застыть в прыжке. По словам Киры Перов, актрисе Робин Бонаккорси в "Огненной женщине" невыносимо тяжело было стоять спиной к бушующему пламени.Моделями для художника также часто становятся сотрудники Cirque du Soleil, способные выдержать такие испытания."Облачные" работыОгромной самоотдачи он требует и от технической команды. Так, видео к "Тристану" снимали на несколько камер: 35-миллиметровую, современную высокого разрешения, небольшую ручную и старую черно-белую. Не всякий даже самый артхаусный режиссер будет так заморачиваться.Впрочем, он, житель Калифорнии, имеет доступ ко всем киноновинкам: так, работа "Три женщины" снята при содействии техников студии Джорджа Лукаса.Эти зрелищность и эффектность Виолы, причем при полном отсутствии иронии, одни ценят, другие, напротив, ругают. Например, на выставке в лондонской Королевской академии в 2019 году видео художника демонстрировали вместе с рисунками Микеланджело. И это соседство многих возмутило.Так что кураторов ГМИИ осторожный Виола попросил обойтись без параллелей. "Зато после выставки можно пойти в залы Пушкинского с классическим искусством, которое вдохновляет Виолу, долго прожившего в Италии, и самим сделать выводы", — говорит Шишко.Экскурсии, аудиогиды и даже подробные экспликации к своим работам Виола тоже не одобрил: современный зритель, считает он, разберется сам. Но в Пушкинском все же схитрили и подготовили к выставке большую параллельную программу.Внимательные к деталям, долгожданную московскую выставку Виола и Перов курировали дистанционно, но тщательно. Из-за разницы во времени — художники живут в США — разговоры затягивались до поздней ночи.Шишко признает, что техники проделали огромную работу: наряду с плазмами и проекторами установили колонки с эффектом объемного звука — четырехканального, с сабвуфером, как в лучших кинотеатрах.Работы самолетами перевозить, как это обычно бывает перед выставками, не пришлось. Хотя они тоже проделали путь через "облака": огромные файлы — весят эти видео немало — художники присылали через iCloud.В общем, выставка в офлайне, но готовилась онлайн, картины висят на стене и при этом движутся, пояснений нет, однако теоретически их можно найти — парадоксов много. Но никто не обещал, что будет просто.ГМИИ имени Пушкина, главное здание. "Билл Виола. Путешествие души" 2 марта — 30 мая.

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

https://ria.ru/20210205/rezba-1596051796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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