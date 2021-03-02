https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:12
2021-03-02T11:12
2021-03-02T11:12
марина литвинович
россия
сизо лефортово
сергей фургал
онк
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577305474_0:242:3052:1958_1920x0_80_0_0_c906b745e6c290d4e12ac17a0030d9f3.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович."Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
https://ria.ru/20210228/telegrammy-1599280944.html
россия
москва
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577305474_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_b4cdd1ff8ce71d3842dab9a8771428df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина литвинович, россия, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия