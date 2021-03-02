https://ria.ru/20210302/furgal-1599560558.html

Фургал пожаловался на лишение писем от родных

Фургал пожаловался на лишение писем от родных

Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:12

2021-03-02T11:12

2021-03-02T11:12

марина литвинович

россия

сизо лефортово

сергей фургал

онк

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москва

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович."Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.

https://ria.ru/20210228/telegrammy-1599280944.html

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марина литвинович, россия, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия