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Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:12
2021-03-02T11:12
марина литвинович
россия
сизо лефортово
сергей фургал
онк
следственный комитет россии (ск рф)
москва
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович."Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
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марина литвинович, россия, сизо лефортово, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), москва, хабаровский край, происшествия

Фургал пожаловался на лишение писем от родных

11:12 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал психологической пыткой то, что ему не отдают письма и телеграммы от родственников, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
"Он говорит, что это психологическая пытка, что на протяжении восьми месяцев он лишён контакта письменного с родственниками, что он не получил от близких ни одного письма, ни одной телеграммы, ни одной открытки, потому все изымается следователем", - сказала Литвинович.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 05:07
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
 
Марина ЛитвиновичРоссияСИЗО ЛефортовоСергей ФургалОНКСледственный комитет России (СК РФ)МоскваХабаровский крайПроисшествия
 
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