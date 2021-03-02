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Переехавший в Москву француз рассказал, почему не вернется на родину
Переехавший в Москву француз рассказал, почему не вернется на родину
Французский предприниматель Янн Сотти, уже 20 лет живущий в Москве, рассказал, что его привлекает в России и почему он не планирует возвращаться на родину. Об... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:27
2021-03-02T16:19
россия
франция
общество
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Французский предприниматель Янн Сотти, уже 20 лет живущий в Москве, рассказал, что его привлекает в России и почему он не планирует возвращаться на родину. Об этом сообщает Le Figaro.Экспат отметил, что в нашей стране гораздо более мягкие ограничения из-за пандемии коронавируса по сравнению с Францией."Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть", — заявил Сотти.В этом "психозе" он обвинил СМИ. По его словам, они обостряют у читателей чувство страха и слишком жестко преподносят информацию. При этом французское правительство действует слишком медленно и вместо принятия решений проводит консультации и обсуждения — ради соблюдения принципов демократии, продолжил Сотти."Макрон прав, когда называет Францию "нацией 66 миллионов прокуроров", — добавил предприниматель.При этом россиян он назвал фаталистами. По его словам, "смерть — часть жизни" жителей страны.Как рассказал Сотти, сначала люди строго соблюдали меры предосторожности: например, продавцы не обслуживали покупателей без масок."Сегодня ее носят не по обязательству, а из вежливости и гражданской ответственности", — считает он.По словам Сотти, россияне не так запуганы, и это тоже играет свою роль. Люди в России готовы к кризисам и не привыкли жаловаться на жизнь, уверен он.Он указал, что российские власти оперативнее реагируют на кризисные ситуации и принимают необходимые решения."Если они ошибаются, то стучат кулаком по столу и принимают ответственность", — констатировал Сотти.Кроме того, он обратил внимание на легкость, с которой в России можно сделать прививку, — достаточно взять с собой паспорт. Он добавил, что живущие здесь французы "не боятся вакцинации".Россияне были приятно удивлены подходом властей к решению кризиса из-за пандемии, говорит предприниматель. Несмотря на это, утверждает он, было немало нарушений в период ограничения работы баров и ресторанов."У россиян такой же революционный настрой, как и у французов. Как бы то ни было, люди здесь получили свободу", — добавил он. Сотти рассказал, что из-за пандемии пока не может поехать во Францию, но планов возвращаться у него и нет. "Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь", — объяснил он. Француз выразил недовольство отношением многих своих соотечественников к России, видящих в ней Советский Союз и тоталитаризм. "Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на Запад", — признался он.Сотти подчеркнул, что многие россияне любят Францию за ее культуру, кухню, общество и хотели бы, чтобы и французы ценили Россию."В любом случае я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит", — заключил предприниматель.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20191019/1559965737.html
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россия, франция, общество, в мире

Переехавший в Москву француз рассказал, почему не вернется на родину

15:27 02.03.2021 (обновлено: 16:19 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Французский предприниматель Янн Сотти, уже 20 лет живущий в Москве, рассказал, что его привлекает в России и почему он не планирует возвращаться на родину. Об этом сообщает Le Figaro.
Экспат отметил, что в нашей стране гораздо более мягкие ограничения из-за пандемии коронавируса по сравнению с Францией.
"Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть", — заявил Сотти.
В этом "психозе" он обвинил СМИ. По его словам, они обостряют у читателей чувство страха и слишком жестко преподносят информацию. При этом французское правительство действует слишком медленно и вместо принятия решений проводит консультации и обсуждения — ради соблюдения принципов демократии, продолжил Сотти.
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"Макрон прав, когда называет Францию "нацией 66 миллионов прокуроров", — добавил предприниматель.
При этом россиян он назвал фаталистами. По его словам, "смерть — часть жизни" жителей страны.
Как рассказал Сотти, сначала люди строго соблюдали меры предосторожности: например, продавцы не обслуживали покупателей без масок.
"Сегодня ее носят не по обязательству, а из вежливости и гражданской ответственности", — считает он.
По словам Сотти, россияне не так запуганы, и это тоже играет свою роль. Люди в России готовы к кризисам и не привыкли жаловаться на жизнь, уверен он.

"Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды", — добавил француз.

Он указал, что российские власти оперативнее реагируют на кризисные ситуации и принимают необходимые решения.
"Если они ошибаются, то стучат кулаком по столу и принимают ответственность", — констатировал Сотти.
Кроме того, он обратил внимание на легкость, с которой в России можно сделать прививку, — достаточно взять с собой паспорт. Он добавил, что живущие здесь французы "не боятся вакцинации".
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Россияне были приятно удивлены подходом властей к решению кризиса из-за пандемии, говорит предприниматель. Несмотря на это, утверждает он, было немало нарушений в период ограничения работы баров и ресторанов.
"У россиян такой же революционный настрой, как и у французов. Как бы то ни было, люди здесь получили свободу", — добавил он.
Сотти рассказал, что из-за пандемии пока не может поехать во Францию, но планов возвращаться у него и нет.
"Мне не слишком нравится современная Франция, а Россия предлагает очень комфортную жизнь", — объяснил он.
Француз выразил недовольство отношением многих своих соотечественников к России, видящих в ней Советский Союз и тоталитаризм.
"Мне хотелось бы, чтобы моя родина больше смотрела в сторону моей новой страны, а не на Запад", — признался он.
Сотти подчеркнул, что многие россияне любят Францию за ее культуру, кухню, общество и хотели бы, чтобы и французы ценили Россию.
"В любом случае я вижу, что французским экспатам здесь нравится. Они не хотят возвращаться во Францию. И это о многом говорит", — заключил предприниматель.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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