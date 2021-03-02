https://ria.ru/20210302/evro-1599597372.html
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля
Рубль перешел к уверенному росту после сообщений о персональных санкциях со стороны США против связанных с Владимиром Путиным россиян. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:27
2021-03-02T14:27
2021-03-02T16:22
московская биржа
владимир путин
сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рубль перешел к уверенному росту после сообщений о персональных санкциях со стороны США против связанных с Владимиром Путиным россиян.Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 декабря, доллар торгуется ниже 74 рублей, следует из данных Московской биржи.Как сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, в ближайшее время Вашингтон может ввести ограничения против десяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального.На этом фоне российская валюта от уровня 74,6 рубля к доллару прибавила максимально 88,5 копейки, к евро — укрепилась на 1,01 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:32 мск вторника снижался на 32 копейки — до 73,85 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 88,8 рубля.
https://ria.ru/20210224/dollar-1598835577.html
https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html
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московская биржа, владимир путин, сша, экономика