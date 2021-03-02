https://ria.ru/20210302/evro-1599597372.html

Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля

Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля

Рубль перешел к уверенному росту после сообщений о персональных санкциях со стороны США против связанных с Владимиром Путиным россиян. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:27

2021-03-02T14:27

2021-03-02T16:22

московская биржа

владимир путин

сша

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Рубль перешел к уверенному росту после сообщений о персональных санкциях со стороны США против связанных с Владимиром Путиным россиян.Евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 декабря, доллар торгуется ниже 74 рублей, следует из данных Московской биржи.Как сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, в ближайшее время Вашингтон может ввести ограничения против десяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального.На этом фоне российская валюта от уровня 74,6 рубля к доллару прибавила максимально 88,5 копейки, к евро — укрепилась на 1,01 рубля.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:32 мск вторника снижался на 32 копейки — до 73,85 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 88,8 рубля.

https://ria.ru/20210224/dollar-1598835577.html

https://ria.ru/20210224/gosdolg-1598377217.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, владимир путин, сша, экономика