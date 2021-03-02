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В Ереване сторонники экс-президента Кочаряна ненадолго перекрыли улицу
В Ереване сторонники экс-президента Кочаряна ненадолго перекрыли улицу
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перекрыли на короткое время улицу, прилегающую к ереванскому суду, где во вторник пройдет заседание по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:41
2021-03-02T12:48
юрий хачатуров
одкб
сейран оганян
роберт кочарян
армения
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перекрыли на короткое время улицу, прилегающую к ереванскому суду, где во вторник пройдет заседание по его делу.Сторонники Кочаряна собрались у здания суда до начала заседания. Позже часть протестующих частично перекрыла прилегающую улицу, однако через несколько минут разблокировала проезжую часть. Участники акции неодобрительными возгласами встретили прибывших в суд прокуроров.Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
https://ria.ru/20210301/protesty-1599424580.html
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юрий хачатуров, одкб, сейран оганян, роберт кочарян, армения, в мире

В Ереване сторонники экс-президента Кочаряна ненадолго перекрыли улицу

12:41 02.03.2021 (обновлено: 12:48 02.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна перед зданием суда, где проходит заседание по делу "1 марта"
Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна перед зданием суда, где проходит заседание по делу 1 марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 2 мар – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна перекрыли на короткое время улицу, прилегающую к ереванскому суду, где во вторник пройдет заседание по его делу.
Сторонники Кочаряна собрались у здания суда до начала заседания. Позже часть протестующих частично перекрыла прилегающую улицу, однако через несколько минут разблокировала проезжую часть. Участники акции неодобрительными возгласами встретили прибывших в суд прокуроров.
Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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