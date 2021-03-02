https://ria.ru/20210302/epidemiya-1599672595.html

Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T22:06

2021-03-02T22:06

2021-03-02T23:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. "Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал врач в интервью телеканалу "Москва 24".Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших. При этом Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время. "Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — пояснил он.Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,8 миллиона выздоровели и около 87 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html

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2021

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