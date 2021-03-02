https://ria.ru/20210302/epidemiya-1599672595.html
Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:06
2021-03-02T22:06
2021-03-02T23:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252890_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_825c7b39f9256f0d5e5aeb108827e7f1.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. "Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал врач в интервью телеканалу "Москва 24".Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших. При этом Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время. "Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — пояснил он.Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,8 миллиона выздоровели и около 87 тысяч скончались.
https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252890_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_66d79fa03052ae73a5153fb74493bfa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.
"Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал врач в интервью телеканалу "Москва 24
".
Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.
При этом Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время.
"Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — пояснил он.
Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США
, Индии
и Бразилии
.
В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,8 миллиона выздоровели и около 87 тысяч скончались.