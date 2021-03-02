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https://ria.ru/20210302/epidemiya-1599672595.html
Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:06
2021-03-02T23:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. "Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал врач в интервью телеканалу "Москва 24".Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших. При этом Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время. "Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — пояснил он.Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,8 миллиона выздоровели и около 87 тысяч скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт Минздрава назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

22:06 02.03.2021 (обновлено: 23:57 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может благодаря вакцинации завершиться в середине этого года, уверен главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.
"Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал врач в интервью телеканалу "Москва 24".
Он уточнил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.
При этом Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время.
"Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — пояснил он.
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Коронавирусом в мире заражены более 114 миллионов человек, свыше 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России инфицировано почти 4,3 миллиона человек, из которых более 3,8 миллиона выздоровели и около 87 тысяч скончались.
 
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