Путин призвал учитывать опыт "замерзшего" Техаса в развитии энергетики
15:23 02.03.2021 (обновлено: 16:26 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Некоторые прогнозы предполагают существенное сжатие мирового угольного рынка в долгосрочной перспективе, в том числе из-за перехода на считающиеся более экологически чистыми виды топлива, однако отогревать ветряные электростанции в замерзшем Техасе пришлось способами, которые далеки от защиты природы, эта ситуация может внести коррективы в будущее отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.
Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил он на совещании по развитию отрасли.
"Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то", - сказал Путин.
Он отметил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год, из которых больше половины поставляется за рубеж, и объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет. При этом глава государства указал на необходимость при проработке сценариев развития российской угледобычи учитывать стратегические вызовы, такие как возможность снижения мирового спроса на этот вид топлива.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, глобальный спрос на уголь в 2025 году выйдет на плато в 7,4 миллиарда тонн, то есть на некоторое время стабилизируется на этом уровне. В качестве основных факторов МЭА называет ожидаемый вывод из эксплуатации угольных электростанций, развитие солнечной и ветряной энергетики, конкуренция с газом за звание самого дешевого источника энергии. При этом если по Европе и Северной Америке в ближайшие годы прогнозируется падение потребления угля, а по Китаю - стабилизация, то по Индии и другим странам Юго-Восточной Азии - рост.