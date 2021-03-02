https://ria.ru/20210302/energetika-1599533676.html
Эксперт оценил вероятность украинского сценария в российской энергетике
Эксперт оценил вероятность украинского сценария в российской энергетике
Возникновение в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, считает директор Центра... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:05
2021-03-02T07:05
2021-03-02T07:15
россия
украина
экономика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возникновение в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графика аварийного отключения света. А НЭК "Укрэнерго" сообщила, что запасов угля на украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимого.Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.В понедельник член правления - врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина сообщила, что коммерческие поставки электроэнергии на Украину пока продолжаются, но их объем снижен.По его словам, система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена, как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов "не обманули"."Поэтому, с этой точки зрения, конечно, у нас система надежная. Другой вопрос, если сравнивать с украинской системой, там, наверное, помимо чисто технологических, еще какие-то другие проблемы, связанные с поставкой угля и вообще сложная ситуация, в которой страна оказалась", - заключил Сасим.
https://ria.ru/20210224/energetika-1598757924.html
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россия, украина, экономика
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Возникновение в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине
, маловероятна, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ
Сергей Сасим.
На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графика аварийного отключения света. А НЭК "Укрэнерго
" сообщила, что запасов угля на украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимого.
"Мне представляется ситуация возникновения в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к серьезным масштабным отключениям маловероятной", - ответил Сасим на вопрос о возможности повторения украинского сценария в России.
Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России
в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
В понедельник член правления - врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина сообщила, что коммерческие поставки электроэнергии на Украину пока продолжаются, но их объем снижен.
"С точки зрения надежности наша энергосистема выглядит более весомо, кроме того, мы можем коллегам помогать в их сложной ситуации с помощью экспорта нашей электрической энергии, у нас уже развитие единых рынков идет, на котором мы, наверное, могли бы быть успешны", - добавил Сасим.
По его словам, система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена, как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов "не обманули".
"Поэтому, с этой точки зрения, конечно, у нас система надежная. Другой вопрос, если сравнивать с украинской системой, там, наверное, помимо чисто технологических, еще какие-то другие проблемы, связанные с поставкой угля и вообще сложная ситуация, в которой страна оказалась", - заключил Сасим.