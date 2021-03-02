https://ria.ru/20210302/energetika-1599533676.html

Эксперт оценил вероятность украинского сценария в российской энергетике

Эксперт оценил вероятность украинского сценария в российской энергетике

Возникновение в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, считает директор Центра... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T07:05

2021-03-02T07:05

2021-03-02T07:15

россия

украина

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возникновение в российской энергосистеме серьезных аварий, которые привели бы к масштабным отключениям, как на Украине, маловероятна, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, что может спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графика аварийного отключения света. А НЭК "Укрэнерго" сообщила, что запасов угля на украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимого.Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.В понедельник член правления - врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина сообщила, что коммерческие поставки электроэнергии на Украину пока продолжаются, но их объем снижен.По его словам, система договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая была введена, как механизм гарантий инвесторам сохранения и доходности их вложений при строительстве электростанций не только позволила создать в России серьезные энергомощности, но и стала одним из немногих примеров в энергетике, когда инвесторов "не обманули"."Поэтому, с этой точки зрения, конечно, у нас система надежная. Другой вопрос, если сравнивать с украинской системой, там, наверное, помимо чисто технологических, еще какие-то другие проблемы, связанные с поставкой угля и вообще сложная ситуация, в которой страна оказалась", - заключил Сасим.

https://ria.ru/20210224/energetika-1598757924.html

https://ria.ru/20210125/energetika-1594485617.html

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россия, украина, экономика