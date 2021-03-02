https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html
Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ
Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:33
2021-03-02T21:33
2021-03-02T23:00
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
экзамены
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9) в 2021 году: 24 мая – русский язык, 25 мая – русский язык, 27 мая – математика, 28 мая – математика", - говорится в документе.Экзамены для не поступающих в вузы выпускников одиннадцатых классов назначены на 25 и 28 мая. Речь идет о русском языке и математике соответственно.
https://ria.ru/20210302/son-1599541183.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, общество