https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:33

2021-03-02T21:33

2021-03-02T23:00

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

экзамены

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9) в 2021 году: 24 мая – русский язык, 25 мая – русский язык, 27 мая – математика, 28 мая – математика", - говорится в документе.Экзамены для не поступающих в вузы выпускников одиннадцатых классов назначены на 25 и 28 мая. Речь идет о русском языке и математике соответственно.

https://ria.ru/20210302/son-1599541183.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, общество