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Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ
Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:33
2021-03-02T23:00
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
экзамены
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9) в 2021 году: 24 мая – русский язык, 25 мая – русский язык, 27 мая – математика, 28 мая – математика", - говорится в документе.Экзамены для не поступающих в вузы выпускников одиннадцатых классов назначены на 25 и 28 мая. Речь идет о русском языке и математике соответственно.
https://ria.ru/20210302/son-1599541183.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, общество

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ

21:33 02.03.2021 (обновлено: 23:00 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСдача экзамена
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор обнародовали проект приказа, утверждающего расписание государственных выпускных экзаменов для девятых и одиннадцатых классов, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования (далее – ГВЭ-9) в 2021 году: 24 мая – русский язык, 25 мая – русский язык, 27 мая – математика, 28 мая – математика", - говорится в документе.
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Экзамены для не поступающих в вузы выпускников одиннадцатых классов назначены на 25 и 28 мая. Речь идет о русском языке и математике соответственно.
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЭкзаменыОбщество
 
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