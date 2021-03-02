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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210302/eksport-1599555323.html
Экспорт товаров Свердловской области в Китай в 2020 году вырос в 1,6 раза
Экспорт товаров Свердловской области в Китай в 2020 году вырос в 1,6 раза
Экспорт продукции свердловских предприятий в Китай по итогам 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил 1,9 миллиарда долларов... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:50
2021-03-02T10:50
россия-китай: главное
цуй шаочунь
свердловская область
китай
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт продукции свердловских предприятий в Китай по итогам 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил 1,9 миллиарда долларов. Товарооборот в целом увеличился на 35% и достиг рекордного за всю современную историю торговли показателя в 2,8 миллиарда долларов. Такая информация была озвучена в рамках переговоров министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.По мнению Козлова, практический диалог продолжится на площадке предстоящего 7-го Российско-китайской ЭКСПО, которая традиционно проходит в Екатеринбурге одновременно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ."Мы прорабатываем с китайской стороной ряд деловых мероприятий: тематические секции по экспорту услуг, продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, развитию интернет-торговли, биржу деловых контактов. Мы готовим в адрес консульства пакет предложений по сотрудничеству, в том числе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона и ждем встречных инициатив", – отметил министр.По данным Таможенной статистики, регион поставляет в Китай металлы и изделия из них. Именно эта группа показала наиболее высокий рост. Объем экспорта продовольствия составил 7,4 миллиона долларов. Эта группа товаров не так давно появилась в номенклатуре поставок в Китай, ее доля в общем объеме невелика, но постоянно растет.
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цуй шаочунь, свердловская область, китай

Экспорт товаров Свердловской области в Китай в 2020 году вырос в 1,6 раза

10:50 02.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт продукции свердловских предприятий в Китай по итогам 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и превысил 1,9 миллиарда долларов. Товарооборот в целом увеличился на 35% и достиг рекордного за всю современную историю торговли показателя в 2,8 миллиарда долларов. Такая информация была озвучена в рамках переговоров министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с генеральным консулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунем.
"Год был очень непростой, но сотрудничество Свердловской области с Китаем успешно развивается благодаря наличию хорошей транспортной инфраструктуры между нами. Грузоперевозки не прекращались. Кроме торговли, у нас есть и другие проекты, как с традиционными регионами-партнёрами Свердловской области, так и новыми", – сказал Цуй Шаочунь.
По мнению Козлова, практический диалог продолжится на площадке предстоящего 7-го Российско-китайской ЭКСПО, которая традиционно проходит в Екатеринбурге одновременно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ.
"Мы прорабатываем с китайской стороной ряд деловых мероприятий: тематические секции по экспорту услуг, продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, развитию интернет-торговли, биржу деловых контактов. Мы готовим в адрес консульства пакет предложений по сотрудничеству, в том числе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона и ждем встречных инициатив", – отметил министр.
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По данным Таможенной статистики, регион поставляет в Китай металлы и изделия из них. Именно эта группа показала наиболее высокий рост. Объем экспорта продовольствия составил 7,4 миллиона долларов. Эта группа товаров не так давно появилась в номенклатуре поставок в Китай, ее доля в общем объеме невелика, но постоянно растет.
 
Россия-Китай: ГлавноеЦуй ШаочуньСвердловская областьКитай
 
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