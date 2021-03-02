https://ria.ru/20210302/eksperiment-1599540831.html

США проведут на МКС эксперимент в интересах противоракетной обороны

США проведут на МКС эксперимент в интересах противоракетной обороны

Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:20

2021-03-02T09:20

2021-03-02T12:00

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

northrop grumman

cygnus

сша

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.Аппаратура Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который полетит к станции в июле.Сообщается, что эксперимент будет проводиться во время нахождения корабля на МКС и позволит собрать данные, необходимые для разработки аппаратуры обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.

https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, northrop grumman, cygnus, сша