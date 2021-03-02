Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210302/eksperiment-1599540831.html
США проведут на МКС эксперимент в интересах противоракетной обороны
США проведут на МКС эксперимент в интересах противоракетной обороны
Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:20
2021-03-02T12:00
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
northrop grumman
cygnus
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149119/04/1491190443_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_38e06d09c62c9d5bf3cb61d9c347f878.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.Аппаратура Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который полетит к станции в июле.Сообщается, что эксперимент будет проводиться во время нахождения корабля на МКС и позволит собрать данные, необходимые для разработки аппаратуры обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.
https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149119/04/1491190443_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_bab1cb956c1b01b5b5f0d5db9aa4c4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, northrop grumman, cygnus, сша

США проведут на МКС эксперимент в интересах противоракетной обороны

09:20 02.03.2021 (обновлено: 12:00 02.03.2021)
 
© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Аппаратура Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который полетит к станции в июле.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 15:49Хочу стать космонавтом
Астронавты НАСА вышли в открытый космос с МКС
Сообщается, что эксперимент будет проводиться во время нахождения корабля на МКС и позволит собрать данные, необходимые для разработки аппаратуры обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.
 
НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаNorthrop GrummanCygnusСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
13:06Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
13:02В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением
Лента новостейМолния