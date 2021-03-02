https://ria.ru/20210302/ekskursii-1599628120.html

Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать музеи

Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать музеи

Федеральные музеи смогут принимать группы школьников по 25-30 человек при соблюдении необходимых мер безопасности, соответствующее письмо Роспотребнадзора... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:35

2021-03-02T18:35

2021-03-02T18:35

культура

коронавирус в россии

ольга любимова

новости культуры

музеи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил пиотровский

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральные музеи смогут принимать группы школьников по 25-30 человек при соблюдении необходимых мер безопасности, соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ.Уточняется, что группы школьников могут состоять из 25-30 человек, принимать их разрешается при соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. В одну группу должны входить учащиеся одного класса, подчеркнули в ведомстве.Как отметили в пресс-службе Минкультуры, с просьбой разрешить посещение музеев для школьников ранее обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, так как, по мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников являются частью образовательного процесса.

https://ria.ru/20210302/gmii-1599496570.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ольга любимова, новости культуры, музеи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил пиотровский