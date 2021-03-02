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Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать музеи
Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать музеи
Федеральные музеи смогут принимать группы школьников по 25-30 человек при соблюдении необходимых мер безопасности, соответствующее письмо Роспотребнадзора... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:35
2021-03-02T18:35
2021-03-02T18:35
культура
коронавирус в россии
ольга любимова
новости культуры
музеи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил пиотровский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральные музеи смогут принимать группы школьников по 25-30 человек при соблюдении необходимых мер безопасности, соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ.Уточняется, что группы школьников могут состоять из 25-30 человек, принимать их разрешается при соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. В одну группу должны входить учащиеся одного класса, подчеркнули в ведомстве.Как отметили в пресс-службе Минкультуры, с просьбой разрешить посещение музеев для школьников ранее обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, так как, по мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников являются частью образовательного процесса.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, ольга любимова, новости культуры, музеи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил пиотровский
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Федеральные музеи смогут принимать группы школьников по 25-30 человек при соблюдении необходимых мер безопасности, соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ.
"Минкультуры России проинформировало подведомственные музеи о согласовании Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека возможности посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ. Соответствующее письмо Роспотребнадзора поступило в Минкультуры", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что группы школьников могут состоять из 25-30 человек, принимать их разрешается при соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. В одну группу должны входить учащиеся одного класса, подчеркнули в ведомстве.
"Мы все также ориентируем коллег на решения глав субъектов Российской Федерации и понимаем, что в зависимости от региона санитарно-эпидемиологическая ситуация может меняться. Музеи накопили достаточно опыта, чтобы принимать организованные группы детей, обучающихся в одном классе. Уверена, все музейные работники с нетерпением ждут возобновления просветительских мероприятий и встреч с нашими юными посетителями", - сказала министр культуры России Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе Минкультуры, с просьбой разрешить посещение музеев для школьников ранее обратился президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, так как, по мнению профессионального сообщества, музейные программы для школьников являются частью образовательного процесса.