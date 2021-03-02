Аваков не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе
22:58 02.03.2021 (обновлено: 23:02 02.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе, но прогнозирует обострение ситуации.
"Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению. И нам надо быть к этому готовыми… В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа для нас", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", комментируя возможные действия России после применения санкций к главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.
1 марта, 21:28Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Вместе с тем Аваков выразил мнение, что переговоры по мирному урегулированию в Донбассе находятся "не в прогрессе".
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В начале 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.