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Аваков не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе
Аваков не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе, но прогнозирует обострение ситуации. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:58
2021-03-02T23:02
оксана марченко
оппозиционная платформа - за жизнь
луганская народная республика
донецкая народная республика
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
в мире
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КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе, но прогнозирует обострение ситуации."Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению. И нам надо быть к этому готовыми… В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа для нас", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", комментируя возможные действия России после применения санкций к главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.Вместе с тем Аваков выразил мнение, что переговоры по мирному урегулированию в Донбассе находятся "не в прогрессе".Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В начале 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html
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оксана марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, луганская народная республика, донецкая народная республика, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, в мире

Аваков не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе

22:58 02.03.2021 (обновлено: 23:02 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 2 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не верит в "тотальное наступление русских" в Донбассе, но прогнозирует обострение ситуации.
"Сойдет снег, начнутся провокации на фронте, к сожалению. И нам надо быть к этому готовыми… В тотальное наступление русских я не верю. Потому что потери будут сокрушительные у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа для нас", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", комментируя возможные действия России после применения санкций к главе политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:28
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
Вместе с тем Аваков выразил мнение, что переговоры по мирному урегулированию в Донбассе находятся "не в прогрессе".
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В начале 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Оксана МарченкоОппозиционная платформа - За жизньЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваВ мире
 
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