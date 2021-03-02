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Китай опубликует доклад о нарушениях прав человека в США
Китай опубликует доклад о нарушениях прав человека в США
Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликует доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году, - говорится в официальном заявлении, опубликованном в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:58
2021-03-02T11:58
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МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликует доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году, - говорится в официальном заявлении, опубликованном в понедельник.В документе, озаглавленном "Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году" подробно рассказывается о фактах, касающихся некомпетентных действий Вашингтона по сдерживанию пандемии, приводящих к трагическим итогам, подрыву американской демократии, вызывающему политический хаос. Кроме того, в Докладе изложены нарушения в отношении этнических меньшинств, страдающих от расовой дискриминации, продолжающихся угрожающих безопасности социальных потрясений, увеличения разрыва между богатыми и бедными, усугубляющего социальное неравенство, а также нарушения международных норм, приводящих к гуманитарным катастрофам.
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китай, сша

Китай опубликует доклад о нарушениях прав человека в США

11:58 02.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image Вход в комплекс Чжуннаньхай
Вход в комплекс Чжуннаньхай - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
CC BY-SA 4.0 / 維基小霸王 / 2021年初拍摄的照片。/ Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликует доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году, - говорится в официальном заявлении, опубликованном в понедельник.
В документе, озаглавленном "Доклад о нарушениях прав человека в США в 2020 году" подробно рассказывается о фактах, касающихся некомпетентных действий Вашингтона по сдерживанию пандемии, приводящих к трагическим итогам, подрыву американской демократии, вызывающему политический хаос. Кроме того, в Докладе изложены нарушения в отношении этнических меньшинств, страдающих от расовой дискриминации, продолжающихся угрожающих безопасности социальных потрясений, увеличения разрыва между богатыми и бедными, усугубляющего социальное неравенство, а также нарушения международных норм, приводящих к гуманитарным катастрофам.
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