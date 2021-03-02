https://ria.ru/20210302/dogovor-1599541561.html

Матвиенко оценила ситуацию вокруг договора о РСМД

Матвиенко оценила ситуацию вокруг договора о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже похоронен, возродить его будет крайне сложно, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T09:27

2021-03-02T09:27

2021-03-02T11:06

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валентина матвиенко

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже похоронен, возродить его будет крайне сложно, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то, мне кажется, он уже похоронен, и его возродить будет крайне сложно", - сказала она.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объекта.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>

https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594789731.html

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россия, совет федерации рф, нато, владимир путин, москва, сша, договор о рсмд, валентина матвиенко, в мире