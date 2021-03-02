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Матвиенко оценила ситуацию вокруг договора о РСМД
Матвиенко оценила ситуацию вокруг договора о РСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже похоронен, возродить его будет крайне сложно, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:27
2021-03-02T11:06
россия
совет федерации рф
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сша
договор о рсмд
валентина матвиенко
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже похоронен, возродить его будет крайне сложно, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то, мне кажется, он уже похоронен, и его возродить будет крайне сложно", - сказала она.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объекта.Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко &gt;&gt;
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россия, совет федерации рф, нато, владимир путин, москва, сша, договор о рсмд, валентина матвиенко, в мире

Матвиенко оценила ситуацию вокруг договора о РСМД

09:27 02.03.2021 (обновлено: 11:06 02.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже похоронен, возродить его будет крайне сложно, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то, мне кажется, он уже похоронен, и его возродить будет крайне сложно", - сказала она.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объекта.
Читайте полный текст интервью с Валентиной Матвиенко >>
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:24
Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить
 
РоссияСовет Федерации РФНАТОВладимир ПутинМоскваСШАДоговор о РСМДВалентина МатвиенкоВ мире
 
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