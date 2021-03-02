https://ria.ru/20210302/deti-1599632037.html

Росстандарт выпустил методичку о перевозке детей

Росстандарт выпустил методичку о перевозке детей

Росстандарт опубликовал методичку-памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:15

2021-03-02T17:15

2021-03-02T17:41

россия

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

технологии

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Росстандарт опубликовал методичку-памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, сообщается на сайте агентства.Памятка содержит информацию, которая будет полезна как водителям и родителям, так и продавцам детских товаров. В ней, в частности, разъяснены требования и правила по перевозке детей, наглядно представлены виды безопасных удерживающих устройств и суррогаты. Несоответствие характеристик последних подтверждено динамическими испытаниями в специальной лаборатории.В разделах "Ребенок и автомобиль" и "Дети-пассажиры" приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны убедить сообщество отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. В разделе "Ответственность водителей, родителей и продавцов" прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих устройств.Кроме того, в памятке даны рекомендации куда и как подать жалобу при продаже опасных устройств в одноименном разделе. С полной версией методички можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

https://ria.ru/20210219/pdd-1598213802.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии, общество