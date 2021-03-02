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Росстандарт выпустил методичку о перевозке детей
Росстандарт выпустил методичку о перевозке детей
Росстандарт опубликовал методичку-памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, сообщается на сайте агентства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:15
2021-03-02T17:41
россия
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
технологии
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Росстандарт опубликовал методичку-памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, сообщается на сайте агентства.Памятка содержит информацию, которая будет полезна как водителям и родителям, так и продавцам детских товаров. В ней, в частности, разъяснены требования и правила по перевозке детей, наглядно представлены виды безопасных удерживающих устройств и суррогаты. Несоответствие характеристик последних подтверждено динамическими испытаниями в специальной лаборатории.В разделах "Ребенок и автомобиль" и "Дети-пассажиры" приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны убедить сообщество отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. В разделе "Ответственность водителей, родителей и продавцов" прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих устройств.Кроме того, в памятке даны рекомендации куда и как подать жалобу при продаже опасных устройств в одноименном разделе. С полной версией методички можно ознакомиться на сайте Росстандарта.
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россия, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии, общество

Росстандарт выпустил методичку о перевозке детей

17:15 02.03.2021 (обновлено: 17:41 02.03.2021)
 
© Fotolia / milamoresДетское кресло в автомобиле
Детское кресло в автомобиле - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Fotolia / milamores
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Росстандарт опубликовал методичку-памятку о безопасной перевозке ребенка в автомобиле, сообщается на сайте агентства.
Памятка содержит информацию, которая будет полезна как водителям и родителям, так и продавцам детских товаров. В ней, в частности, разъяснены требования и правила по перевозке детей, наглядно представлены виды безопасных удерживающих устройств и суррогаты. Несоответствие характеристик последних подтверждено динамическими испытаниями в специальной лаборатории.
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В разделах "Ребенок и автомобиль" и "Дети-пассажиры" приведена статистика и мнение специалистов, которые призваны убедить сообщество отнестись к данной проблеме серьезно и ответственно. В разделе "Ответственность водителей, родителей и продавцов" прописаны штрафы за использование и продажу опасных удерживающих устройств.
"Разработка и выпуск методички-памятки призваны помочь координации усилий по удалению с рынка сомнительной продукции, представляющей реальную угрозу детям. Планируется широкое распространение печатной и электронной версии методички среди региональных и федеральных министерств просвещения, ассоциаций перевозчиков, ассоциаций розничной торговли, а также распространение на автозаправочных станциях, различных мероприятиях и выставках", - говорится в сообщении.
Кроме того, в памятке даны рекомендации куда и как подать жалобу при продаже опасных устройств в одноименном разделе. С полной версией методички можно ознакомиться на сайте Росстандарта.
 
РоссияАвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ТехнологииОбщество
 
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