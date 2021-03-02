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Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о темах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:15
2021-03-02T13:17
россия
александр лукашенко
газпром
владимир путин
белоруссия
политика
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о темах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Лидеры двух стран встретились 22 февраля в Сочи."Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.В частности, он указал, что президенты не обсуждали возможность транзита власти в Белоруссии, как об этом писали СМИ. Сообщения о переговорах по кредиту для Минска он также назвал фейком. Говоря о перспективах слияния России и Белоруссии, Лукашенко заявил, что мир изменился настолько, что "глупо было бы даже работать в этом направлении".Как отметил белорусский лидер, на встрече затронули десятки вопросов. По его словам, это позволило провести "ревизию белорусско-российских отношений".В частности, главы государств договорились, что некоторые темы впоследствии будут обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", — уточнил Лукашенко.При этом президент Белоруссии заявил, что Минск продолжит координировать с Москвой оборонную и внешнюю политику. На встрече лидеры двух стран обменялись закрытой информацией спецслужб о попытках дестабилизации обстановки извне.Путин и Лукашенко также обсудили проблематику экономического сотрудничества."Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы (Белоруссия и Россия. — Прим. ред.) не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера — против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике", — заявил белорусский лидер.Помимо этого, Лукашенко предложил "Газпрому" участвовать в модернизации предприятия "Гродно Азот".Переговоры лидеров двух стран продлились больше шести часов. В Кремле заявили, что довольны результатами встречи.
https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html
https://ria.ru/20210225/belorussiya-1599016484.html
https://ria.ru/20210226/sputnikv-1599128759.html
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россия, александр лукашенко, газпром, владимир путин, белоруссия, политика

Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

13:15 02.03.2021 (обновлено: 13:17 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о темах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран встретились 22 февраля в Сочи.
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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
В частности, он указал, что президенты не обсуждали возможность транзита власти в Белоруссии, как об этом писали СМИ. Сообщения о переговорах по кредиту для Минска он также назвал фейком. Говоря о перспективах слияния России и Белоруссии, Лукашенко заявил, что мир изменился настолько, что "глупо было бы даже работать в этом направлении".
Как отметил белорусский лидер, на встрече затронули десятки вопросов. По его словам, это позволило провести "ревизию белорусско-российских отношений".
В частности, главы государств договорились, что некоторые темы впоследствии будут обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока.
"Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", — уточнил Лукашенко.
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25 февраля, 23:05
Белоруссия заявила, что продолжит укреплять отношения с Россией
При этом президент Белоруссии заявил, что Минск продолжит координировать с Москвой оборонную и внешнюю политику. На встрече лидеры двух стран обменялись закрытой информацией спецслужб о попытках дестабилизации обстановки извне.
Путин и Лукашенко также обсудили проблематику экономического сотрудничества.
"Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы (Белоруссия и Россия. — Прим. ред.) не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера — против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике", — заявил белорусский лидер.
Помимо этого, Лукашенко предложил "Газпрому" участвовать в модернизации предприятия "Гродно Азот".
Переговоры лидеров двух стран продлились больше шести часов. В Кремле заявили, что довольны результатами встречи.
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