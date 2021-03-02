https://ria.ru/20210302/detali-1599583892.html

Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о темах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:15

2021-03-02T13:15

2021-03-02T13:17

россия

александр лукашенко

газпром

владимир путин

белоруссия

политика

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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о темах переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.Лидеры двух стран встретились 22 февраля в Сочи."Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.В частности, он указал, что президенты не обсуждали возможность транзита власти в Белоруссии, как об этом писали СМИ. Сообщения о переговорах по кредиту для Минска он также назвал фейком. Говоря о перспективах слияния России и Белоруссии, Лукашенко заявил, что мир изменился настолько, что "глупо было бы даже работать в этом направлении".Как отметил белорусский лидер, на встрече затронули десятки вопросов. По его словам, это позволило провести "ревизию белорусско-российских отношений".В частности, главы государств договорились, что некоторые темы впоследствии будут обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", — уточнил Лукашенко.При этом президент Белоруссии заявил, что Минск продолжит координировать с Москвой оборонную и внешнюю политику. На встрече лидеры двух стран обменялись закрытой информацией спецслужб о попытках дестабилизации обстановки извне.Путин и Лукашенко также обсудили проблематику экономического сотрудничества."Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы (Белоруссия и Россия. — Прим. ред.) не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера — против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике", — заявил белорусский лидер.Помимо этого, Лукашенко предложил "Газпрому" участвовать в модернизации предприятия "Гродно Азот".Переговоры лидеров двух стран продлились больше шести часов. В Кремле заявили, что довольны результатами встречи.

https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html

https://ria.ru/20210225/belorussiya-1599016484.html

https://ria.ru/20210226/sputnikv-1599128759.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, газпром, владимир путин, белоруссия, политика