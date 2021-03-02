https://ria.ru/20210302/dengi-1599533313.html

У россиян насчитали рекордное количество "свободных денег"

У россиян насчитали рекордное количество "свободных денег"

В России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег" (ИСД), пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир". РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T06:52

2021-03-02T06:52

2021-03-02T09:50

россия

эльвира набиуллина

ромир

экономика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В России в 2021 году рекордно вырос индекс "свободных денег" (ИСД), пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".Индекс отражает динамику соотношения доходов к расходам. По сравнению с декабрем прошлого года показатель вырос на 82 процента. "Свободные деньги" остаются после покупки еды, товаров повседневного спроса, оплаты счетов ЖКХ и транспортных расходов. Как отметили исследователи, россияне стали копить, а не тратить.В то же время аналитики подчеркнули, что рост ИСД не указывает на увеличение доходов. Он показывает, насколько люди в конкретный период способны накапливать средства или тратить их на крупные покупки.Ранее стало известно, что россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021-го увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20210122/valyuta-1594093500.html

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2021

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россия, эльвира набиуллина, ромир , экономика