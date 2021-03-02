Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/blokirovka-1599674459.html
Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях
Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях
Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T22:27
2021-03-02T22:27
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в молодежных соцсетях появились сообщения, в которых затрагивается тема суицидов. Депутаты призывали Следственный комитет отреагировать. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку."С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", - рассказали в пресс-службе ведомства.Для защиты детей, по данным Роскомнадзора, приняты меры по пресечению распространения соцсетями призывов к массовым самоубийствам."На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210302/prizyvy-1599656176.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_a279bab0cc6ad41d1b658105ffdbc07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр бастрыкин

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях

22:27 02.03.2021
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / Kobyakov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в молодежных соцсетях появились сообщения, в которых затрагивается тема суицидов. Депутаты призывали Следственный комитет отреагировать. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 19:24
Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok
"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Для защиты детей, по данным Роскомнадзора, приняты меры по пресечению распространения соцсетями призывов к массовым самоубийствам.
"На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу", - отметили в пресс-службе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр Бастрыкин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния