https://ria.ru/20210302/blokirovka-1599674459.html

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях

Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по теме суицида в соцсетях

Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T22:27

2021-03-02T22:27

2021-03-02T22:27

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует в соцсетях контент по теме суицида, уже ограничен доступ к 451 материалу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в молодежных соцсетях появились сообщения, в которых затрагивается тема суицидов. Депутаты призывали Следственный комитет отреагировать. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку."С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", - рассказали в пресс-службе ведомства.Для защиты детей, по данным Роскомнадзора, приняты меры по пресечению распространения соцсетями призывов к массовым самоубийствам."На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210302/prizyvy-1599656176.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр бастрыкин