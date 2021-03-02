https://ria.ru/20210302/baykonur-1599591922.html
На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:58
2021-03-02T13:58
2021-03-02T16:00
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казахстан
байконур (космодром)
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").Недавно СМИ написали, что со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Следы взлома обнаружили еще 19 февраля."Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", — прокомментировал собеседник агентства из ЦЭНКИ.Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".
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