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На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:58
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россия
казахстан
байконур (космодром)
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").Недавно СМИ написали, что со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Следы взлома обнаружили еще 19 февраля."Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", — прокомментировал собеседник агентства из ЦЭНКИ.Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".
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россия, казахстан, байконур (космодром), роскосмос, происшествия

На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование

13:58 02.03.2021 (обновлено: 16:00 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз ТМА-20М" на стартовый стол первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").
Недавно СМИ написали, что со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Следы взлома обнаружили еще 19 февраля.
"Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", — прокомментировал собеседник агентства из ЦЭНКИ.
Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".
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