https://ria.ru/20210302/baykonur-1599591922.html

На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование

На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование

Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:58

2021-03-02T13:58

2021-03-02T16:00

россия

казахстан

байконур (космодром)

роскосмос

происшествия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о краже на Байконуре, рассказали РИА Новости в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в "Роскосмос").Недавно СМИ написали, что со 110-й площадки, которую не эксплуатируют уже 30 лет, похитили электронику. Следы взлома обнаружили еще 19 февраля."Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", — прокомментировал собеседник агентства из ЦЭНКИ.Космодром находится на территории Казахстана, Россия арендует его вместе с городом Байконур до 2050 года. С площадки номер 110 в 1980-х стартовали ракета "Энергия" и корабль "Буран".

https://ria.ru/20210119/arest-1593706687.html

россия

казахстан

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2021

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россия, казахстан, байконур (космодром), роскосмос, происшествия