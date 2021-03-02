https://ria.ru/20210302/armeniya-1599538412.html
Ночь в палаточном лагере оппозиции у парламента Армении прошла спокойно
Ночь в палаточном лагере оппозиции у парламента Армении прошла спокойно
Ночь в палаточном лагере оппозиции у здания парламента Армении в Ереване прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T08:44
2021-03-02T08:44
2021-03-02T08:44
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Ночь в палаточном лагере оппозиции у здания парламента Армении в Ереване прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Это уже пятая ночь, которую противники премьера Никола Пашиняна проводят в лагере на проезжей части проспекта Баграмяна. Они всю ночь жгут дрова в бочках, пьют чай. Ночи в Ереване сейчас стоят холодные, с минусовой температурой.Полиция жизни лагеря не мешает – стражи порядка перекрыли движение автомобилей по этому отрезку проспекта и охраняют ограду парламента. Иногда они заходят погреться в палатки протестующих.Всего тут стоит около 10 палаток, в которых ночуют два-три десятка человек.В остальных районах Еревана, в том числе на площади Республики, где накануне состоялся митинг в поддержку Пашиняна, обстановка спокойная.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване в конце февраля после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210301/armeniya-1599446744.html
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Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном
Полиция встала между митингующими противниками и колонной во главе с Пашиняном
2021-03-02T08:44
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РИА Новости
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никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Ночь в палаточном лагере оппозиции у здания парламента Армении в Ереване прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.
Это уже пятая ночь, которую противники премьера Никола Пашиняна
проводят в лагере на проезжей части проспекта Баграмяна. Они всю ночь жгут дрова в бочках, пьют чай. Ночи в Ереване
сейчас стоят холодные, с минусовой температурой.
Полиция жизни лагеря не мешает – стражи порядка перекрыли движение автомобилей по этому отрезку проспекта и охраняют ограду парламента. Иногда они заходят погреться в палатки протестующих.
Всего тут стоит около 10 палаток, в которых ночуют два-три десятка человек.
В остальных районах Еревана, в том числе на площади Республики, где накануне состоялся митинг в поддержку Пашиняна, обстановка спокойная.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване в конце февраля после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении
, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.