Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест
18:06 02.03.2021 (обновлено: 18:15 02.03.2021)
НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Советский районный суд Томска изменил меру пресечения для обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна с содержания под стражей на домашний арест, сообщают адвокаты в Telegram-канале по его делу.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ивана Григорьевича", - говорится в сообщении.
Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья Кляйна, которому недавно сделали операцию в томском НИИ онкологии.
В начале февраля СК завершил следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
2 февраля, 07:46Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.