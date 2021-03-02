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Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест
Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест
Советский районный суд Томска изменил меру пресечения для обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна с... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:06
2021-03-02T18:15
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван кляйн
томск
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НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Советский районный суд Томска изменил меру пресечения для обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна с содержания под стражей на домашний арест, сообщают адвокаты в Telegram-канале по его делу."Суд удовлетворил ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ивана Григорьевича", - говорится в сообщении.Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья Кляйна, которому недавно сделали операцию в томском НИИ онкологии.В начале февраля СК завершил следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20210202/ministr-1595605256.html
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томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван кляйн, томск

Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест

18:06 02.03.2021 (обновлено: 18:15 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевМэр Томска Иван Кляйн
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 2 мар - РИА Новости. Советский районный суд Томска изменил меру пресечения для обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна с содержания под стражей на домашний арест, сообщают адвокаты в Telegram-канале по его делу.
"Суд удовлетворил ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Ивана Григорьевича", - говорится в сообщении.
Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья Кляйна, которому недавно сделали операцию в томском НИИ онкологии.
В начале февраля СК завершил следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:46
Министра строительства Башкирии обвинили в превышении полномочий
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 09:44
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию в онкологической клинике
 
Томское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван КляйнТомск
 
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