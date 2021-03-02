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Наука
https://ria.ru/20210302/akula-1599639077.html
Ученые нашли самую большую светящуюся акулу
Ученые нашли самую большую светящуюся акулу
Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые зафиксировали биолюминесценцию у черной акулы, обитающей в глубоководной зоне у берегов Новой Зеландии... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:53
2021-03-02T17:53
наука
биология
акулы
новая зеландия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые зафиксировали биолюминесценцию у черной акулы, обитающей в глубоководной зоне у берегов Новой Зеландии. Никогда раньше ученые не наблюдали свечение у таких крупных позвоночных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.Исследователи из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии обнаружили биолюминесценцию у трех видов глубоководных акул, пойманных во время рыбного промысла на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года — светящегося этмоптеруса Etmopterus lucifer, южной светящейся акулы Etmopterus granulosus и черной акулы Dalatias licha.Биолюминесценция — производство видимого света в результате химической реакции живыми организмами — широко распространенное явление среди мелких морских обитателей, но это первый случай, когда оно было задокументировано у такого крупного вида, как черная акула, или далатия. Ее размер достигает 180 сантиметров, и теперь это самый крупный представитель люминесцентных позвоночных, известный ученым. Ранее считалось, что биолюминесценция характерна только для ее более мелких собратьев — светящихся акул, максимальная длина которых достигает 42 сантиметра. Поэтому исследователи назвали далатию "гигантской светящейся акулой".Тот факт, что до этого у черной акулы не наблюдали свечение, авторы объясняют тем, что глубоководные акулы кажутся темными, когда на них смотрят сверху, а люминесцентные участки у нее расположены вдоль брюха, боков и на спинном плавнике.Авторы пока не могут объяснить, какую функцию выполняет свечение у черной акулы. Чаще всего биолюминесценция нужна для отпугивания хищников, но у Dalatias licha нет естественных врагов. Это мощные хищники, обитающие в мезопелагической, или "сумеречной" зоне океана, на глубине 200–1000 метров, ниже которой солнечный свет не проникает. Их рацион составляют костистые рыбы, мелкие акулы и скаты, а также головоногие и ракообразные. Они широко распространены по всему миру в тропических и теплых умеренных водах. Этот вид акул считается одним из самых медленных. Но, как показали наблюдения, его представители способны совершать быстрые рывки и хватать проплывающих рыб. Возможно, считают ученые, свечение помогает хищнику незаметно подкрадываться к добыче: если смотреть снизу, подсвеченное брюхо сливается с более светлой водой. Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, ученые намерены продолжить наблюдения за далатией."Учитывая обширность морских глубин и наличие светящихся организмов в этой зоне, становится все более очевидным, что получение света на глубине должно играть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете", — пишут исследователи.
https://ria.ru/20190228/1551439999.html
https://ria.ru/20200722/1574735503.html
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биология, акулы, новая зеландия

Ученые нашли самую большую светящуюся акулу

17:53 02.03.2021
 
© Mallefet et al., 2021Светящаяся акула Dalatias licha
Светящаяся акула Dalatias licha - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Mallefet et al., 2021
Светящаяся акула Dalatias licha
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые зафиксировали биолюминесценцию у черной акулы, обитающей в глубоководной зоне у берегов Новой Зеландии. Никогда раньше ученые не наблюдали свечение у таких крупных позвоночных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.
Исследователи из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии обнаружили биолюминесценцию у трех видов глубоководных акул, пойманных во время рыбного промысла на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года — светящегося этмоптеруса Etmopterus lucifer, южной светящейся акулы Etmopterus granulosus и черной акулы Dalatias licha.
Биолюминесценция — производство видимого света в результате химической реакции живыми организмами — широко распространенное явление среди мелких морских обитателей, но это первый случай, когда оно было задокументировано у такого крупного вида, как черная акула, или далатия.
Ее размер достигает 180 сантиметров, и теперь это самый крупный представитель люминесцентных позвоночных, известный ученым. Ранее считалось, что биолюминесценция характерна только для ее более мелких собратьев — светящихся акул, максимальная длина которых достигает 42 сантиметра. Поэтому исследователи назвали далатию "гигантской светящейся акулой".
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Тот факт, что до этого у черной акулы не наблюдали свечение, авторы объясняют тем, что глубоководные акулы кажутся темными, когда на них смотрят сверху, а люминесцентные участки у нее расположены вдоль брюха, боков и на спинном плавнике.
Авторы пока не могут объяснить, какую функцию выполняет свечение у черной акулы. Чаще всего биолюминесценция нужна для отпугивания хищников, но у Dalatias licha нет естественных врагов. Это мощные хищники, обитающие в мезопелагической, или "сумеречной" зоне океана, на глубине 200–1000 метров, ниже которой солнечный свет не проникает. Их рацион составляют костистые рыбы, мелкие акулы и скаты, а также головоногие и ракообразные. Они широко распространены по всему миру в тропических и теплых умеренных водах.
Этот вид акул считается одним из самых медленных. Но, как показали наблюдения, его представители способны совершать быстрые рывки и хватать проплывающих рыб. Возможно, считают ученые, свечение помогает хищнику незаметно подкрадываться к добыче: если смотреть снизу, подсвеченное брюхо сливается с более светлой водой.
Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, ученые намерены продолжить наблюдения за далатией.
"Учитывая обширность морских глубин и наличие светящихся организмов в этой зоне, становится все более очевидным, что получение света на глубине должно играть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете", — пишут исследователи.
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