https://ria.ru/20210301/znak-1599362309.html

В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер

В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер

Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T00:27

2021-03-01T00:27

2021-03-01T01:43

россия

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября.Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.Вне населенного пункта он должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер, в населенном пункте — со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта").

https://ria.ru/20210224/doroga-1598779407.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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