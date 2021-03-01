https://ria.ru/20210301/znak-1599362309.html
В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер
В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер
Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:27
2021-03-01T00:27
2021-03-01T01:43
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября.Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.Вне населенного пункта он должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер, в населенном пункте — со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта").
https://ria.ru/20210224/doroga-1598779407.html
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россия, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России
, соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 марта 2021 года.
Новый знак заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября.
Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения работающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Вне населенного пункта он должен устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных видеокамер, в населенном пункте — со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта").